eMAG îşi întăreşte echipa de management regional: Mircea Tomescu devine Chief Marketing Officer pentru România, Ungaria şi Bulgaria

Din acest rol, Mircea Tomescu, un profesionist cu peste 25 de ani de ani de experienţă în comunicare strategică şi de management, va coordona strategia şi execuţia de brand şi marketing împreună cu echipele integrate de marketing din cele trei ţări. Rolul său este de a crea sinergii capabile să ducă şi pe pieţele din Bulgaria şi Ungaria programele pe care eMAG le-a dezvoltat în România cu succes, în noua etapă a evoluţiei sale.

Intrat de patru luni în echipa eMAG, Tomescu şi-a pus deja amprenta asupra unor iniţiative strategice pe care eMAG le desfăşoară, precum cea mai recentă ediţie de Black Friday în România, desfăşurată în luna noiembrie a anului trecut, când peste 600.000 de clienţi au comandat 2,8 milioane de produse, cu 26% mai mult faţă de ediţia precedentă. Totodată, el a coordonat îndeaproape lansarea unor campanii de comunicare dedicate categoriilor şi produselor de uz curent pentru a răspunde noilor obiceiuri de consum ale românilor: Toys Shop, Sneakers & Shoes Shop sau Nutrition & Vitamin Shop.

„În ultimii ani am creat soluţii care să îi ajute pe oameni să îşi organizeze vieţile cât mai simplu şi accesibil, ceea ce a făcut ca ecommerce să fie o opţiune pentru fiecare: faptul că ne putem ridica o comandă de oriunde vrem, şi la orice oră, că nu mai plătim transportul pentru că există Genius sau că banii nu mai sunt o problemă pentru că îi avem deja în contul eMAG My Wallet sunt astăzi fireşti. Ne aflăm acum în punctul în care ne propunem să scalăm toate soluţiile pe care le-am dezvoltat în ultimii ani astfel încât să se bucure de ele un număr cât mai mare de oameni din întregul ecosistem regional şi ne bucurăm că Mircea a acceptat această provocare alături de noi. Deja am trecut împreună prin proiecte de succes, cum a fost cel mai mare Black Friday de până acum, şi am încredere pe mai departe că venirea sa ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele viitoare. Mircea aduce în echipa noastră un set de competenţe şi un tip de expertiză unice, care ne vor ajuta să construim proiecte de care oamenii au nevoie şi să conectăm echipe capabile să exceleze în anii care urmează,” a spus Irina Pencea, General Manager eMAG România & Senior VP Ungaria şi Bulgaria.

„Sunt bucuros să fac parte din echipa unui brand românesc puternic, pe care îl admir de mai mulţi ani pentru agilitatea şi capacitatea de inovaţie pe care a adus-o în spaţiul retailului din regiunea Europei Centrale şi de Est, contribuind decisiv la remodelarea retailului modern. Am găsit o organizaţie care se mişcă cu o rapiditate pe care nu am mai întâlnit-o nicăieri în altă parte şi o echipă preocupată în mod autentic, zi de zi, de un singur lucru: să identifice soluţii care să rezolve din problemele oamenilor. Ne unesc valori şi principii comune, aşa că sunt convins că vom construi lucruri memorabile împreună,” a spus Mircea Tomescu.

Înainte de a se alătura eMAG, Tomescu a avut o contribuţie transformatoare în evoluţia unor branduri de top locale şi internaţionale din industrii diverse, de la retail tradiţional, petrol sau FMCG, la tehnologie şi sectorul bancar. În ultimii ani, Tomescu a fost director de brand şi comunicare la Carrefour România, unde a rescris povestea brandulului alături de o echipă pe care a construit-o. Anterior, el a ocupat poziţia de director de brand şi comunicare la BRD Société Générale, unde a imprimat o nouă viziune de brand. Tomescu face parte din primele generaţii de antreprenori în comunicare din România, iar timp de mai mulţi ani a condus din poziţia de managing director agenţia de PR Graffiti (în prezent GRF+).

Despre eMAG

Înfiinţată în 2001, eMAG este un pionier al pieţei de comerţ online care a dezvoltat un ecosistem regional bazat pe tehnologie, în România, Ungaria şi Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienţii din întreaga regiune să economisească timp şi bani. Cu o gamă de produse în continuă creştere pe care le pune la dispoziţia clienţilor împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta şi comanda orice, oricând şi oriunde. Clienţii din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicaţia mobilă, livrare rapidă la easybox, abonamentul cu livrare gratuită Genius în patru aplicaţii de comerţ electronic (eMAG, Tazz, Fashion Days, Freshful), 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, deschiderea pachetului la livrare, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, şi aplicaţia de mobil. Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziţie de programe şi instrumente care îi ajută să îşi scaleze business-ul în Europa Centrală şi de Est: eMAG Ads, cross-border, Fulfilment, aplicaţia mobilă sau campaniile desfăşurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informaţii despre eMAG accesaţi about.emag.ro.