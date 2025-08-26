Episod neobișnuit în lumea sportului: jucători străini de baschet, confundați în aeroportul Otopeni

Este vorba despre jucătorii Kenny Gabriel și Kendall Lewis, care erau așteptați în mod invidivual pe aeroport de un reprezentat al echipelor CS Vâlcea 1924 și FC Argeș, potrivit Baschet.ro

Primul, Kenny Gabriel, urma să ajungă la CS Vâlcea 1924, fiind așteptat la aeroport de un reprezentant al echipei. La sosirea în țară, jucătorul urma să-l sune pe reprezentantul clubului, care locuiește în apropierea aeroportului, iar de acolo, cei doi să plece cu mașina la Vâlcea. Jucătorul nu l-a mai sunat.

Al doilea, Kendall Lewis, ajunsese pe aeroportul Otopeni. El era așteptat de un reprezentant al clubului FC Argeș. Totuși, când reprezentantul FC Argeș l-a văzut pe Kenny, a crezut că el era celălat jucător și i-a transmis că îl aștepta.

Reprezentantul de la Vâlcea, văzând că jucătorul străin nu i-a dat niciun semn, s-a îngrijorat și l-a sunat. Baschetbalistul era liniștit, el se afla în mașină spre Vâlcea, i-a spus acesta acestuia că se îndreaptă spre destinație.

După câteva minute bune de discuții, jucătorul i-a dat șoferului telefonul, pentru a se înțelege personal cu celălat reprezentant de club. Aparent, în mașină spre Vâlcea se afla baschetbalistul greșit. Nu Kenny Gabriel, ci Kendall Lewis, care trebuia să ajungă la FC Argeș.

Situația s-a clarificat, iar cei doi au ajuns într-un final la cluburile potrivite.

Mai mult decât atât, Kenny (cel care trebuia să ajungă la Vâlcea), a fost fotografiat la aeroport cu o eșarfă cu însemnele clubului FC Argeș. Din fericire fotografia nu a fost postată pe rețelele sociale.