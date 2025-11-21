Stefan Baiaram (C), de la Universitatea Craiova, suteaza in timpul meciului de fotbal contra echipei FC Metaloglobus din etapa a XIV-a a Superligii, disputat pe Clinceni Arena, duminica, 25 octombrie 2025. GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO

FC Argeș a deschis scorul în minutul 38 prin Ricardo Matos, dar Universitatea Craiova a revenit rapid și a preluat conducerea înainte de pauză.

Ștefan Baiaram a egalat în minutul 33, iar Monday Bassey Etim a marcat golul victoriei în minutul 43.

Meciul a consemnat și momente tensionate, printre care unul chiar în debutul partidei, în care Nicușor Bancu, de la Craiova, a fost aproape de a înscrie în propria poartă.

Pentru Universitatea Craiova reprezintă primul succes după trei etape fără victorie și urcă, momentan, pe locul al treilea în clasament, cu 32 de puncte.

FC Argeș suferă a doua înfrângere consecutivă și rămâne, pentru moment, pe locul al cincilea, cu 27 de puncte.

În primul meci al zilei, Csikszereda a învins pe Unirea Slobozia, tot cu scorul de 2-1.