Expert bulgar în energie: Ne paște o carantină energetică, asemănătoare Covidului

Europa se apropie de o criză energetică majoră care ar putea impune restricții similare celor din perioada pandemiei de Covid-19, avertizează expertul în energie Boyan Rashev, preluat de novini.bg.

Potrivit acestuia, autoritățile ar trebui să înceapă imediat pregătirea unor măsuri de urgență în cazul unei penurii de combustibil.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Salut, Bulgaria” de la Nova TV, unde Rashev a descris scenariul unei „carantine energetice” ce ar putea include munca de acasă, reducerea mobilității și chiar introducerea transportului public gratuit.

Penuria de combustibil, tot mai aproape

Expertul susține că deficitul global de petrol se adâncește rapid. Producția mondială este în prezent cu aproximativ 13 milioane de barili pe zi mai mică decât la finalul lunii februarie, iar efectele se resimt deja în Asia.

Dacă această tendință continuă până la sfârșitul lunii aprilie, criza ar putea ajunge și în Europa.

„Trebuie să începem să planificăm încă de acum”, avertizează Rashev, subliniind riscul unei penurii fizice de combustibil, nu doar al unor prețuri ridicate.

Măsuri posibile: limitarea consumului

În opinia sa, intervențiile artificiale asupra prețurilor nu sunt o soluție.

Menținerea prețurilor scăzute ar putea masca problema reală și ar duce, în cele din urmă, la lipsuri în aprovizionare.

În schimb, soluția ar fi limitarea consumului, în special pentru motorină și kerosen – resurse considerate critice. Benzina, spune expertul, nu ar reprezenta o problemă la fel de mare pentru Europa.

El a dat ca exemplu Germania, care a redus temporar taxa pe energie cu 17 cenți pe litru pentru carburanți, după ce alte măsuri de control al prețurilor nu au avut efectul dorit.

Electricitatea și alimentele, afectate în lanț

Criza nu se oprește la combustibili. Rashev avertizează că problemele legate de gazele naturale sunt și mai grave în Europa, ceea ce va duce inevitabil la creșterea prețului energiei electrice.

În paralel, deficitul de îngrășăminte – cauzat de limitarea exporturilor din zona Golfului – ar putea afecta producția agricolă și, implicit, prețurile alimentelor.

Bulgaria, într-o poziție relativ avantajoasă

În acest context, Bulgaria se află într-o situație mai bună decât alte state membre ale Uniunii Europene, fiind una dintre puținele țări care dețin propria rafinărie.

Totuși, acest avantaj nu elimină riscurile generate de criza gazelor și de efectele în lanț asupra economiei.

Un scenariu tot mai realist

În fața acestor evoluții, ideea unei „carantine energetice” nu mai pare un scenariu extrem, ci o posibilă realitate în cazul în care criza se adâncește.

Rămâne de văzut dacă guvernele europene vor acționa preventiv sau vor fi nevoite să reacționeze în regim de urgență, așa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei.