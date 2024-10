Fidelis de toamnă, primele două zile de subscriere pe Bursă

„Este un început bun”, spune un broker.

„Să nu uităm că astăzi este şedinţa BNR, iar o eventuală reducere a ratei de dobândă face şi mai atractivă emisiunea de acum pentru că în iarnă s-ar putea să avem dobânzi mai mici”.

Astfel, potrivit datelor agregate de Ziarul Financiar din platforma brokerilor subscrierile sunt următoarele: pe lei – 15,4 mil. lei pentru tranşa pe 1 an la o dobândă de 6,85% pe an (pentru donator), 67 mil. lei pentru cea pe 1 an la o dobândă de 5,85% pe an, 60 mil. lei pentru cea pe 5 ani şi cu o dobândă de 7% pe an.

Pe de altă parte la euro situaţia era în felul următor: 24 mil. euro pentru tranşa în euro pe 1 an la o dobândă de 3,94% pe an şi 27 mil. euro pentru cea pe 5 ani la o dobândă de 5% pe an.

Subscrierile se pot realiza prin intermediul brokerilor sau a băncilor din consorţiul de intermediere.