Prima pagină » Economic » G7 va simula atacuri cibernetice cu AI pentru a testa securitatea sistemului financiar

G7 va simula atacuri cibernetice cu AI pentru a testa securitatea sistemului financiar

Miniștrii de Finanțe din statele G7 au convenit să organizeze exerciții de simulare a unor atacuri cibernetice care folosesc inteligența artificială, pentru a testa capacitatea de reacție a autorităților, a anunțat ministrul japonez al Finanțelor, Satsuki Katayama.
G7 va simula atacuri cibernetice cu AI pentru a testa securitatea sistemului financiar
Foto: Hepta
Iulian Moşneagu
16 oct. 2026, 11:39, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Acordul vine după ce Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat săptămâna aceasta că un atac cibernetic cu ajutorul inteligenței artificiale asupra unui serviciu esențial al unei instituții financiare ar putea afecta încrederea în sistemul financiar, scrie Reuters.

„Adjuncții miniștrilor de Finanțe din G7 discutaseră ideea organizării unor exerciții de simulare privind inteligența artificială avansată, iar propunerea a fost aprobată la nivel ministerial”, a declarat Katayama joi, în fața jurnaliștilor.

Declarațiile au fost făcute după participarea sa la o reuniune a miniștrilor de Finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din statele G7, organizată în marja reuniunii anuale a FMI, desfășurată la Bangkok, capitala Thailandei.

Potrivit unui oficial al Ministerului japonez de Finanțe, planul prevede simularea unor atacuri cibernetice care folosesc inteligența artificială, pentru a verifica modul în care autoritățile financiare din G7 ar reacționa în astfel de situații.

Rezultatele exercițiilor vor fi folosite pentru a evalua eficiența procedurilor existente și pentru a le îmbunătăți, astfel încât autoritățile să poată răspunde mai bine unor asemenea atacuri.

Oficialul a precizat că exercițiile vor fi organizate de ministerele de Finanțe și băncile centrale din G7 și ar putea include și instituții financiare private, în funcție de scenariile alese.

Autoritățile de reglementare bancară din întreaga lume își intensifică eforturile pentru a limita riscurile tot mai mari asociate inteligenței artificiale.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Ion Cristoiu: Ilie Bolojan împlinește visul lui Ion Iliescu – Opoziție constructivă
Gandul
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
Cum să fii milionar în sistemul sanitar. Procurorii DNA l-au iertat pe patronul Romgermed de un prejudiciu de 3 milioane de euro, produs Spitalului Sf. Ioan din București
Libertatea
A călătorit 2.000 de kilometri pentru a întâlni femeia visurilor sale. Ce a descoperit bărbatul de 49 de ani după ce și-a cheltuit tot salariul
CSID
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor