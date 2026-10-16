G7 va simula atacuri cibernetice cu AI pentru a testa securitatea sistemului financiar

Acordul vine după ce Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat săptămâna aceasta că un atac cibernetic cu ajutorul inteligenței artificiale asupra unui serviciu esențial al unei instituții financiare ar putea afecta încrederea în sistemul financiar, scrie Reuters.

„Adjuncții miniștrilor de Finanțe din G7 discutaseră ideea organizării unor exerciții de simulare privind inteligența artificială avansată, iar propunerea a fost aprobată la nivel ministerial”, a declarat Katayama joi, în fața jurnaliștilor.

Declarațiile au fost făcute după participarea sa la o reuniune a miniștrilor de Finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din statele G7, organizată în marja reuniunii anuale a FMI, desfășurată la Bangkok, capitala Thailandei.

Potrivit unui oficial al Ministerului japonez de Finanțe, planul prevede simularea unor atacuri cibernetice care folosesc inteligența artificială, pentru a verifica modul în care autoritățile financiare din G7 ar reacționa în astfel de situații.

Rezultatele exercițiilor vor fi folosite pentru a evalua eficiența procedurilor existente și pentru a le îmbunătăți, astfel încât autoritățile să poată răspunde mai bine unor asemenea atacuri.

Oficialul a precizat că exercițiile vor fi organizate de ministerele de Finanțe și băncile centrale din G7 și ar putea include și instituții financiare private, în funcție de scenariile alese.

Autoritățile de reglementare bancară din întreaga lume își intensifică eforturile pentru a limita riscurile tot mai mari asociate inteligenței artificiale.