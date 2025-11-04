Germania va crește ajutorul financiar pentru Ucraina cu 3 miliarde de euro în 2026

Germania plănuiește să mărească sprijinul financiar acordat Ucrainei cu aproximativ 3 miliarde de euro, adică 3,5 miliarde de dolari, în anul 2026, a transmis marți un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanțe.

Suma va fi destinată artileriei, dronelor, vehiculelor blindate și înlocuirii a două sisteme de apărare aeriană Patriot, a mai spus purtătorul de cuvânt.

O sursă guvernamentală a spus pentru Reuters că Friedrich Merz a susținut planurile, care se așteptau să fie aprobate.

În momentul actual, Germania reprezintă cel mai mare contribuitor european la ajutorul militar pentru Ucraina, deoarece, conform datelor, a oferit aproape 40 de miliarde de euro de la începutul invaziei Rusiei din 2022.

În proiectul de buget pentru 2026, Germania a prevăzut 8,5 miliarde de euro pentru Ucraina.

„Vom continua sprijinul nostru atât timp cât este necesar pentru a ne apăra împotriva războiului de agresiune al Rusiei”, a afirmat purtătorul de cuvânt al ministerului.