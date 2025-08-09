Gigant mexican din industria auto intră în România

GF Casting Solutions face parte din Georg Fischer AG (GF), care trece în prezent printr-un proces de transformare pentru a deveni o companie orientată spre furnizarea de soluții pentru transportul fluidelor în sectoarele industrial, infrastructură și construcții. Anul acesta, GF a finalizat vânzarea diviziei GF Casting Solutions către compania mexicană Nemak, lider global în soluții de reducere a greutății pentru industria auto, scrie El Economista.

GF Casting Solutions este specializată în turnarea sub presiune a aluminiului pentru industria auto.

În România, compania operează trei fabrici:

Pitești : Aici, GF a preluat în 2012 compania italiană Eucasting, care activa în domeniul turnării aluminiului. Fabrica se concentrează pe producția de componente auto din aluminiu.

: Aici, GF a preluat în 2012 compania italiană Eucasting, care activa în domeniul turnării aluminiului. Fabrica se concentrează pe producția de componente auto din aluminiu. Scornicești : Situată la aproximativ 50 km sud de Pitești, această unitate a fost deschisă în 2010, ca urmare a cererii crescute pentru piese turnate din aluminiu. Ambele locații au aproximativ 500 de angajați și sunt certificate ISO 14001, ISO 45001 și IATF 16949.

: Situată la aproximativ 50 km sud de Pitești, această unitate a fost deschisă în 2010, ca urmare a cererii crescute pentru piese turnate din aluminiu. Ambele locații au aproximativ 500 de angajați și sunt certificate ISO 14001, ISO 45001 și IATF 16949. Arad: Fabrica GF Casting Solutions Arad este specializată în turnarea pieselor din aluminiu pentru industria aerospațială și auto. Aceasta este certificată ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 și AS 9100.

Achiziția va include un Centru de Cercetare și Dezvoltare situat în Elveția și nouă fabrici de producție situate în Austria, China, România, Germania și Statele Unite, ceea ce va duce la integrarea a aproximativ 2.500 de angajați.

Procesul de achiziție se va finaliza în a doua parte a anului

Portofoliul de produse pe care Nemak îl va prelua este compus din componente complexe din aluminiu și magneziu, dintre care 80% sunt destinate aplicațiilor în electromobilitate, structuri și șasiuri.

Tranzacția implică o valoare a companiei de 336 milioane de dolari. Se estimează că raportul datorie netă/EBITDA proforma va fi între 2,5 și 2,6 ori la finalul anului 2025.

Compania din regiunea Monterrey a precizat într-un comunicat că această achiziție reprezintă o oportunitate de a accelera transformarea sa, mergând dincolo de segmentul produselor pentru trenul de rulare cu motoare cu combustie internă, de a consolida capacitatea tehnologică, de a-și diversifica baza de clienți, de a-și extinde prezența globală și astfel de a-și întări poziția în tranziția către mobilitatea sustenabilă.

Se prevede ca procesul de achiziție să se finalizeze în a doua jumătate a anului 2025, fiind supus aprobărilor de reglementare corespunzătoare și altor condiții standard.

Compania are o prezență globală, cu 40 de fabrici de producție în 14 țări, apropiate de principalii săi clienți.

Nemak oferă soluții inovatoare pentru reducerea greutății în industria auto globală și s-a specializat în dezvoltarea și producția de componente din aluminiu pentru motoare cu combustie internă. A raportat o performanță solidă în trimestrul al doilea din 2025, cu o creștere a fluxului de numerar de 12% față de aceeași perioadă a anului 2024, ajungând la 182 milioane de dolari.

De asemenea, compania a subliniat concentrarea pe menținerea inițiativelor de eficiență și control al costurilor la nivel organizațional, inclusiv optimizarea costurilor de fabricație și a productivității muncii în toate regiunile în ultimii ani.