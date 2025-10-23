Grupul german care deține mărcile Nivea și Eucerin anunță așteptări scăzute în evoluția vânzărilor în 2025 

Vânzările companiei Beiersdorf în trimestrul al treilea din 2025 s-au ridicat însă la 2,35 miliarde de euro, în creștere cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Ca răspuns la încetinirea vânzărilor, acțiunile companiei listate la Bursa din Frankfurt au scăzut cu până la 25% de la începutul anului, pe fondul presiunilor tarifare la import din Statele Unite, scrie Modaes.com.

Într-un moment în care firmele de investiții anticipează o scădere a pieței globale de cosmetice, și marile grupuri internaționale de lux renunță la diviziile lor de îngrijire a pielii. În ultimele zile, Kering a confirmat vânzarea liniei sale de produse cosmetice – care include brandurile Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga și McQueen – către compania franceză L’Oréal, într-o tranzacție de 4 miliarde de euro.

Urmând același exemplu, grupul LVMH ar putea fi în discuții pentru a vinde jumătate din Fenty Beauty, compania deținută în parteneriat cu cântăreața Rihanna.

Beiersdorf a suferit o scădere a vânzărilor brandului La Prairie cu 7,2%.

Compania, cu sediul central la Hamburg, și-a ajustat previziunile menținând o marjă EBIT stabilă, peste nivelul de 13,9% înregistrat anul trecut.

Pe mărci, se remarcă creșterea vânzărilor diviziei Derma, cu 12,3%, urmată de Health Care, cu 8,8%, în timp ce cea mai mare pierdere a grupului este înregistrată de La Prairie, cu o scădere de 7,2% față de trimestrul al treilea din 2024. Nivea este brandul cu cea mai modestă creștere, de doar 0,6%.

Pe regiuni, vânzările grupului în primele nouă luni ale acestui an au totalizat 7,54 miliarde de euro. Europa a condus în topul vânzărilor gigantului de cosmetice, cu o cifră de afaceri de 3,387 miliarde de euro, urmată de Statele Unite, al doilea cel mai mare segment de piață al companiei, cu 2,253 miliarde de euro. Blocul format din Africa, Asia și Australia a generat vânzări de 1,9 miliarde de euro.