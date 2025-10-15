Hard Rock Cafe se extinde în țară. Planuri de deschidere a 5 locații după ce drepturile de franciză au fost preluate de Sphera Franchise Group

Potrivit unui raport publicat la Bursa de Valori Bucureşti, francize cunoscută la nivel global va fi deţinută de o entitate nou-înfiinţată, HRC Restaurants SRL, controlată integral de Sphera.

Hard Rock Cafe este unul dintre cele mai cunoscute branduri globale din domeniul ospitalităţii, recunoscut pentru combinaţia între gastronomia americană şi lumea muzicii. În România, brandul este prezent din 2008 printr-un restaurant situat în Parcul Herăstrău din Bucureşti, însă această locaţie „nu este inclusă în drepturile de franciză ce fac obiectul tranzacţiei”, precizează Sphera.

Hard Rock Cafe și în alte orașe din țară și R Moldova

Prin intermediul noii subsidiare, HRC Restaurants, grupul va coordona deschiderea noilor locaţii Hard Rock Cafe în principalele centre urbane ale României şi în capitala Republicii Moldova.

„Grupul intenţionează să deschidă cinci restaurante Hard Rock Cafe în Braşov, Timişoara, Iaşi, Cluj şi Chişinău, pe parcursul a cinci ani, începând cu anul 2026”, arată compania. Potrivit comunicatului, această strategie are scopul de a consolida poziţia Sphera pe piaţa serviciilor de alimentaţie publică, prin extinderea portofoliului în segmentul internaţional al brandurilor de divertisment consacrate.

„Răspundem astfel cererii în creştere din România şi Republica Moldova pentru concepte internaţionale de restaurante cu experienţă integrată”, se mai arată în raport.

Hard Rock Cafe, un brand ce produce profit în Capitală

Localul Hard Rock Café din parcul Herăstrău din nordul Capitalei a încheiat spre exmplu în 2022 cu afaceri de aproape 27 de milioane de lei, un nivel record pentru restaurantul-cafenea deschis în urmă cu circa 15 ani. Încasările erau atunci cu 43% peste nivelul din 2021 şi aproape triple faţă de 2020, însă această evoluţie poate fi explicată şi prin faptul că cei doi ani au fost marcaţi de pandemia de COVID-19, care şi-a pus puternic amprenta asupra industriei HoReCa.