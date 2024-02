Hidroelectrica anunţă rezultatele din 2023: venituri de 12,2 miliarde lei

Marja operaţională s-a situat la 58%, în creştere cu 6% faţă de anul anterior, iar marja netă de profit la 52%, în creştere cu 10% faţă de 2022.

Productia de energie electrica a companiei s-a majorat cu 30%, la 18.119GWh. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii conditiilor hidrologice in anul 2023 fata de anul 2022, fapt ce a condus la inregistrarea unei productii in anul 2023 peste media multianuala, scrie Ziarul Financiar.

Avand in vedere productia excedentara de 30% fata de anul precedent, coroborat cu noile conditii de functionare a pietei angro (implementarea incepand cu data de 1 ianuarie 2023 a MACEE), veniturile aferente tranzacţiilor pe piaţa angro au inregistrat o crestere de 14% in anul 2023 fata de anul 2022. Aceasta crestere a fost impactata de scaderea cu aproximativ 60% a pretului SPOT in anul 2023 fata de anul 2022.

În paralel, veniturile realizate din activitatea de furnizare energie electrica au crescut cu 132% la 3,49 milioane lei venituri realizate in anul incheiat la 31 decembrie 2023, de la 1,5 milioane lei venituri realizate in anul 2022.

Evoluţia veniturilor obtinute se datoreaza atat cresterii portofoliului de clienti cat si a pretului mediu de vanzare a energiei electrice, menţionează raportul anual al companiei.

Costurile de transfer aferente furnizarii energiei electrice au crescut cu 126%, la 1,45 milioane lei in 2023 de la 644 milioane lei in anul 2022. Cresterea a fost direct proportionala cu cresterea portofoliului de clienti la care se adauga cresterea tarifelor reglementate.

Veniturile din echilibrare au scazut cu 61%, la 567 milioane lei de la 1,44 milioane lei în 2022.

Scaderea inregistrata este cauzata de diminuarea cantitatii de energie aferente Pietei de echilibrare de la 574 GWh la 433 GWh precum si de scaderea pretului pe Piata de echilibrare de la 2.521 lei / MWh la 1.310 lei / MWh in perioada incheiata la 31 decembrie 2023.