"If we don't want to FREEZE, we have to go to GREECE". Din cauza crizei gazului, mulţi britanici şi germani ar putea să se mute în ţările calde pe durata iernii

The Guardian scrie că pensionarii germani care caută „azil” în Grecia sunt bineveniţi de ministerul grec al Turismului.

Principalele motive pentru care mulţi germani ar putea pleca în Grecia - creşterea costurilor energiei şi a inflaţiei, şi teama de temperaturile scăzute în cazul în care iarna în Europa Centrală va fi mai dură.

Grecia şi alte ţări mediteranene au fost atracţii pe durata iernii pentru turiştii din Europa continentală şi înainte de criză, dar de acum şi-ar putea creşte profitul de pe urma crizei gazului.

The Telegraph scrie că iernatul în Spania ar putea fi o opţiune pentru britanicii care speră să evite facturile mari la energie.

