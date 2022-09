În prima vară de după pandemie, pe eMAG s-au înregistrat cu 11 milioane mai multe vizite faţă de vara lui 2021

Bucureşti, 15 septembrie 2022. În vara lui 2022, românii au călătorit nestingheriţi în ţară sau peste graniţe, dar au continuat să îşi păstreze obiceiurile de shopping dobândite în ultimii doi ani şi să beneficieze de serviciile pe care comerţul online le pune la dispoziţie. Astfel, în perioada iunie-august 2022, pe eMAG s-au înregistrat cu 11 milioane mai multe vizite, în creştere cu 10% faţă de vara anului trecut.

Clienţii eMAG au cheltuit în această vară mai mult pentru achiziţia articolelor destinate deplasărilor sau timpului petrecut în natură. În această perioadă, clienţii eMAG au comandat cu 30% mai multe articole din categoria auto, cu 20% mai multe articole de voiaj şi cu 21% mai mult pentru achiziţia de articole destinate practicării ciclismului. Totodată, creşteri notabile, de 28%, s-au înregistrat în perioada iunie-august 2022 şi la articolele de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

La începutul verii, eMAG a extins serviciul Genius în patru aplicaţii de ecommerce - eMAG, Tazz, Fashion Days, Freshful - dar preţul a rămas acelaşi, de 99 de lei pe an, adică 8,25 de lei pe lună. Potrivit datelor eMAG, costul abonamentului valabil un an a fost amortizat în prima lună de către utilizatorii noi, care au reuşit să economisească 110 lei. Clienţii noi care beneficiază de abonamentul Genius în patru aplicaţii realizează, în medie, în prima lună, 1,8 comenzi în eMAG, trei comenzi în Tazz, 1,8 în Fashion Days şi 2,4 în Freshful.

76% dintre comenzile realizate de clienţii Genius au fost plasate de pe telefonul mobil, cu 12% mai mult comparativ cu vara anului trecut, iar 72% dintre comenzi sunt livrate la easybox, în creştere cu 17%, reflectând creşterea timpului petrecut în afara casei. De altfel reţeaua easybox dezvoltată de Sameday a ajuns la peste 3.332 de unităţi, iar unul din doi clienţi eMAG aleg această modalitate de livrare simplă şi rapidă.

„Oamenii au nevoie de soluţii cât mai personalizate, care să corespundă nevoilor lor din orice moment, iar comerţul online a arătat că are această capacitate de a se adapta în funcţie de context, venind în întâmpinarea lor cu servicii simple şi accesibile, care să le faciliteze accesul la un stil de viaţă cât mai bun. Pentru a-i susţine, am crescut numărul promoţiilor pe care le oferim constant clienţilor pentru o gamă de produse extrem de largă, mai mare decât a unui întreg hipermarket: un eveniment de shopping pe care îl organizăm in fiecare luna include peste 100.000 de oferte cu discount, iar noi avem câteva astfel de evenimente în fiecare lună, pe lângă multitudinea de oferte zilnice”, a spus Irina Pencea, Chief Marketing Officer eMAG.

