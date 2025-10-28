În timp ce alte vedete își retrag produsele de pe piață, Selena Gomez dă lovitura cu Rare Beauty

Selena Gomez le-a detronat pe Drew Barrymore și pe Kate Moss

Într-o perioadă în care mai multe branduri de beauty fondate de celebrități se confruntă cu dificultăți — cum ar fi Flower Beauty, brandul actriței Drew Barrymore, care se retrage de pe piață curând, sau Cosmoss, brandul modelului Kate Moss, aflat în lichidare — Rare Beauty a Selenei Gomez contrazice tendința.

Valoarea afacerii cântăreței și actriței din Only Murders in the Building pare să fi crescut constant, datorită gamei sale „virale” care include produse de machiaj, îngrijire corporală și parfumuri.

Rare Beauty are acum o evaluare estimată la 2,7 miliarde de dolari, potrivit unui nou raport al revistei Fortune, publicat după evenimentul Most Powerful Women Summit din 20 octombrie, unde Gomez a fost invitată la un interviu, scrie Cosmetic Business.

RB, printre cele mai vândute branduri Shephora

Creșterea spectaculoasă a brandului este atribuită popularității produselor sale, precum Soft Pinch Liquid Blush, care se numără printre cele mai bine vândute branduri Sephora la nivel global.

Succesul Rare Beauty este legat și de reputația Selenei Gomez ca filantrop, prin intermediul Rare Impact Fund — un program creat cu scopul de a strânge 100 de milioane de dolari în zece ani pentru a sprijini serviciile de sănătate mintală destinate comunităților defavorizate din SUA.

Rare Beauty a intrat anul acesta și pe segmentul parfumurilor, lansând primul său parfum personalizabil, însoțit de o gamă complementară de primere pentru parfum.

În ciuda zvonurilor anterioare privind posibila vânzare a Rare Beauty, Gomez a confirmat că nu există astfel de planuri.

Selena Gomez a lansat Rare Beauty în 2020, iar brandul are acum 8,4 milioane de urmăritori pe Instagram și 4,9 milioane pe TikTok.