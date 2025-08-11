Indemnizațiile directorilor din companiile PMB, reduse – economii de peste 4 mil. lei anual

„Am redus indemnizațiile directorilor și membrilor consiliilor de administrație din companiile municipale. Așa cum am promis, companiile în care Municipiul București este acționar majoritar s-au conformat și au aplicat, acolo unde a fost cazul, hotărârea CGMB 185/2025, pe care am propus-o în luna iunie”, anunță primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

El precizează că, prin aceste reduceri, se face o economie de peste 4 milioane de lei anual și aproape 350.000 de lei în fiecare lună, în bugetele companiilor.

„Fondurile vor fi direcționate către nevoile reale ale orașului — infrastructură, transport, servicii publice de calitate. Printre companiile care au redus indemnizațiile conducerii se numără: Societatea de Transport București, Energetica Servicii SA, Parking București, Centrul de Sănătate STB și Eco Igienizare S.A. Orice alte cheltuieli inutile pe care le voi găsi în bugetul Capitalei vor fi urgent rectificate. Fiecare leu economisit se întoarce în proiecte pentru bucureșteni”, încheie Bujduveanu.