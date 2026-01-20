Grindeanu, despre numirile la SRI și SIE: Președintele propune, Parlamentul votează. Directorii trebuie să cunoască arhitectura statului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” de la Gândul, că procedura de numire a directorilor Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe este una clar stabilită de Constituție, iar decizia finală nu aparține partidului său.

„Procedura este cât se poate de clară: președintele propune, Parlamentul votează. Eu pot să vreau să fie unul dintre colegii mei, dar mai trebuie să fie și propuși de președinte și votați de Parlament”, a spus Grindeanu, referindu-se la numele vehiculate în spațiul public, Claudiu Manda sau Mihai Tudose.

Liderul PSD a subliniat că, înaintea votului, au loc în mod firesc discuții între partide, pentru ca propunerile să întrunească majoritatea parlamentară. „Sigur că trebuie să fie discuții, nu le-aș numi negocieri. Așa a fost de fiecare dată”, a precizat acesta.

Întrebat care sunt criteriile PSD pentru susținerea unei desemnări, Grindeanu a invocat experiențe din trecut, când au fost numiți directori civili fără legături reale cu domeniul serviciilor de informații. „Au existat cazuri în care directori civili, oameni rezonabili, nu se înscriau în profilul cerut. Cineva rupt total de jocul politic riscă să intre într-un scenariu precum cel de la SIE, din 2005–2006”, a explicat liderul PSD.

În opinia sa, un director al SRI sau SIE trebuie să cunoască foarte bine arhitectura statului și funcționarea instituțiilor, chiar dacă este civil.

„E important să știe unde sunt instituțiile, ce atribuții au și să se poată relaționa cu Parlamentul și cu întreaga clasă politică, indiferent dacă partidele sunt la putere sau în opoziție”, a adăugat Grindeanu.

Referitor la un posibil calendar al numirilor, președintele PSD a arătat că acesta nu depinde de partid. „Nu depinde de noi. Am avut și situații în care SIE a funcționat patru ani de zile fără director. Atributul este al președintelui”, a concluzionat Sorin Grindeanu.