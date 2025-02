Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 5.9% în ianuarie

Datele asociaţiei arată că, autoturismele, care reprezintă aproximativ 88% din totalul pieţei, au înregistrat, în luna ianuarie 2025, un volum de 11.823 unităţi, cu 5.9% mai puţin faţă de luna similară din 2024.

În ceea ce priveşte cota de piaţă, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de 46.6% în scădere cu 7.2%, urmat de Clasa C cu o cotă de 27.3%, în scădere cu 2.2% şi Clasa B cu o cotă de 15%, în creştere cu 8.2% faţă de cota deţinută în luna ianuarie a anului trecut.

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna ianuarie a acestui an, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină înregistrează o creştere de 0.1% faţă de perioada similară din 2024, ajungând, astfel, la o pondere de 59.5%. În ceea ce priveşte autoturismele echipate cu motoare diesel, plus mild hybrid diesel, acestea înregistrează o scădere de 39% şi deţin o cotă de 9.8% din total.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate“, respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) deţin în prima lună a anului 2025, o cotă de piaţă de 30.5%, care depăşeşte cu 20.7 p.p. cota deţinută de motoarele diesel.

Autoturismele full electrice deţin o cotă de 9.8% din piaţă, în luna ianuarie a anului 2025, faţă de ianuarie 2024, când reprezentau 12.9%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid deţin o cotă de piaţă de 5%, faţă de ianuarie 2024, când reprezentau 4.6%.

Vehiculele comerciale uşoare şi minibus înregistrează, în ianuarie 2025, o scădere de 33.6% faţă de luna ianuarie 2024, din care vehiculele comerciale uşoare fără minibus înregistrează o scădere de 33.8%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale uşoare electrice au atins, în prima luna a anului 2025, un volum de 231 unităţi faţă de 73 unităţi comparat cu luna ianuarie a anului trecut.

Vehiculele comerciale grele şi bus înregistrează, în ianuarie 2025, o scădere de 32.7% faţă de luna ianuarie 2024, din care vehiculele comerciale grele peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o scădere de 26.7%.