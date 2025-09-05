INS: PIB a crescut, în termeni reali, în trimestrul II cu 1,2% față de trimestrul anterior. Ce a determinat creșterea

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2025 a fost de 931.878,6 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de semestrul I 2024.

Produsul Intern Brut – serie brută – estimat pentru trimestrul II 2025 a fost de 450564,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de trimestrul II 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2025 a fost de 826.337,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de semestrul I 2024.

La creşterea PIB, în semestrul I 2025 faţă de semestrul I 2024, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice:

– Construcţiile (+0,3%), cu o pondere de 5,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +5,6%;

– Informațiile și comunicațiile (+0,1%) cu o pondere de 7,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +1,1%.

O contribuţie negativă la creșterea PIB au înregistrat-o următoarele ramuri:

– Industria (-0,3%), cu o pondere de 16,1% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate a scăzut cu -1,5%;

– Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (-0,1%), cu o pondere de 22,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu -0,2%;

– Activitățile profesionale, științifice și tehnice;activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,2%), cu o pondere de 7,8% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu -2,9%.

Următoarele sectoare nu au contribuit la creșterea PIB:

Agricultura, silvicultura şi pescuitul cu o pondere de 1,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +1,7%;

Intermederile financiare și asigurările cu o pondere de 3,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a diminuat cu -0,4%; 4/9

Tranzacțiile imobiliare cu o pondere de 7,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a stagnat;

Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială cu o pondere de 14,0% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +0,1%;

Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii cu o pondere de 3,8% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu -0,2%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 10,6% la formarea PIB, au contribuit cu +0,5% la creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu +5,0%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, evoluția s-a datorat, în principal:

Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărui volum s-a majorat cu +1,4%, contribuind cu +0,9% la creşterea PIB;

Cheltuielii pentru consumul final individual al administraţiilor publice, al cărui volum s-a redus cu -3,2%, contribuind cu -0,3% la modificarea PIB;

Consumului final colectiv efectiv al administraţiilor publice, al cărui volum s-a diminuat cu -1,6%, contribuind cu -0,2% la modificarea PIB; 5/9

Formării brute de capital fix, al cărui volum s-a majorat cu +2,0%, contribuind cu +0,5% la creşterea PIB.

Exportul net a avut o contribuţie negativă la creșterea PIB (-1,4%), consecinţă a creşterii volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu +5,6% corelat cu o creștere mai lentă a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (+2,8%).