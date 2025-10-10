Produsul intern brut din 2025 a fost mai mare cu 1,2% în trimestul II decât în trimestrul I. Ce arată datele INS

Potrivit INS, în semestrul I 2025, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2024, cu 0,3% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial pentru perioadele anterioare s-a modificat faţă de varianta provizorie (1), publicată în Comunicatul de presă nr. 222 din 5 septembrie 2025, ca urmare a revizuirii datelor pentru perioada 2018-2024 şi a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2025.

Produsul Intern Brut (date ajustate sezonier) estimat pentru trimestrul II 2025 a fost de 467684.1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,2% faţă de trimestrul I 2025 şi cu 2,3% faţă de trimestrul II 2024.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2025 a fost de 926920,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,5% faţă de semestrul I 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2025 a fost de 446486,9 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de trimestrul II 2024.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2025 a fost de 821829,0 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de semestrul I 2024.

Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB nu s-a modificat, iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu +0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel:

Agricultura, silvicultura şi pescuitul de la 0,1% la 0,0% între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut faţă de estimarea anterioară cu +0,1 puncte procentuale (de la 102,5% la 102,6%);

Industria nu a contribuit la creşterea PIB (0,0%) în cele două variante, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale (de la 99,8% la 99,9%);

Construcţiile de la +0,1% la +0,2% între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale faţă de estimarea anterioară (de la 102,8% la 102,9%);

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hoteluri şi restaurante au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,2 puncte procentuale (de la 100,4% la 100,6%);

Informaţiile şi comunicaţiile au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat faţă de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 101,2% la 101,1%);

Intermedierile financiare şi asigurările nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%), iar volumul de activitate s-a modificat faţă de estimarea anterioară cu +0,1 puncte procentuale (de la 99,1% la 99,2%);

Tranzacţiile imobiliare de la -0,1% la 0,0% între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat faţă de estimarea anterioară cu +0,2 puncte procentuale (de la 99,3% la 99,5%);

Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport au avut aceiaşi contribuţie la creşterea PIB (-0,3%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (96,9%);

Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a schimbat faţă de estimarea anterioară (99,8%);

Activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%) în cele două variante, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (100,7%);

Volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu -0,3 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 103,2% la 102,9%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, diferenţe semnificative ale contribuţiei la modificarea PIB între cele două estimări, au înregistrat:

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +0,9% la +0,6%, ca urmare a scăderii volumului său cu -0,3 puncte procentuale de la 101,2% la 100,9%;

Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la -0,1% la +0,2%, ca urmare a majorării volumului său cu +3,6 puncte procentuale de la 98,6% la 102,2%;

Consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la -0,2% la -0,5%, ca urmare a scăderii volumului său cu -3,5 puncte procentuale de la 98,8% la 95,3%;

Formarea brută de capital fix a avut aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (-0,1%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale de la 99,7% la 99,8%;

Produsul intern brut s-a revizuit pentru perioada 2018-2022 in vederea implementării cerinţelor Eurostat: