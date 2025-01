Knauf Insulation a început producţia de vată minerală din sticlă în noua fabrică de la Târnăveni, o investiţie de 140 mil. euro

Knauf Insulation, parte a Grupului Knauf, a început producţia de vată minerală din sticlă în noua fabrică, cu o capacitate de 75.000 de tone, o investiţie de 140 de milioane de euro.

„Noua fabrică este o realizare remarcabilă pentru producţia de soluţii tehnologice avansate şi deschide un nou capitol interesant în istoria companiei noastre. Faza de începere a producţiei vine într-un moment în care cererea pentru soluţiile noastre de izolare este în creştere în toată regiunea. (...)”, a spus Dominique Bossan, CEO Europa, Orientul Mijlociu şi Asia şi membru al Comitetului de management al Grupului Knauf.

Fabrica are o capacitate de 75.000 de tone de vată minerală de sticlă.

Prezentă din 2008 în România, Knauf Insulation este unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa materialelor termoizolante, cu un portofoliu complet de produse care include vată minerală de sticlă, vată minerală bazalt şi plăci din fibre de lemn (Heraklith). Pe piaţa din Romania, Knauf Insulation este unul dintre cei mai importanţi furnizori de vată minerală, cu un portofoliu cuprinzător de produse potrivite pentru toate tipurile de construcţii: izolaţii mansardă, izolaţii faţade, pereţi despărţitori, acoperişuri plate şi multe altele.

„Deschiderea fabricii din Târnăveni este o celebrare a valorilor brandului Knauf „Build On Us” – de încredere, practic şi performant. Fiecare livrare pe care o vom face de la fabrică este o garanţie a calităţii, fiecare interacţiune cu clienţii noştri este o demonstraţie a parteneriatului şi fiecare soluţie pe care o producem este un angajament pentru rezultate de înaltă calitate. Sunt mândru de ceea ce realizăm la Târnăveni şi încântat de posibilităţile viitorului”, a spus Adrian Garofeanu, Director General al Knauf Insulation România şi Bulgaria.

Knauf Insulation face parte din Grupul Knauf, care are aproximativ 42.500 de angajaţi în 90 de ţări şi 320 de fabrici în întreaga lume, cu vânzări de aproximativ 15,6 miliarde de euro în 2023. Grupul Knauf a fost fondat în 1932. Cu peste 40 de ani de experienţă în industria izolaţiei, compania are în prezent aproape 6.000 de angajaţi în 40 de ţări şi are 28 de unităţi de producţie în 15 ţări.

„Târnăveni joacă un rol important în satisfacerea cererii tot mai mari de soluţii de vată minerală de sticlă din regiunea Europei Centrale şi de Est, care găzduieşte cinci din şapte ţări ale Uniunii Europene cu cel mai mare potenţial de economisire a gazelor provenind din izolarea clădirilor rezidenţiale. Mai mult de 50% din consumul de gaz poate fi redus în România, Bulgaria, Cehia, Slovacia şi Ungaria. Proprietarii de clădiri au nevoie de acces la soluţii de renovare de bună calitate, accesibile şi durabile, iar Knauf Insulation se angajează în acest fel să le furnizeze”, a spus Radek Bedrna, Managing Director Europa de Est şi Orientul Mijlociu al Knauf Insulation