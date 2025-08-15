Acțiunile globale se apropie de maxime istorice, în timp ce piețele așteaptă summitul Trump-Putin din Alaska

Indicele MSCI All Country World și-a consolidat câștigurile recente, în timp ce acțiunile europene au urcat ușor în primele tranzacții. Indicele era în urcare cu 0,2%, la 953,54, aproape de nivelul record de 954,21 înregistrat miercuri.

Contractele futures de pe Wall Street erau, în general, stabile.

Casa Albă a anunțat că întâlnirea Trump-Putin va avea loc la ora 11:00, ora Alaskăi (ora 22:00, ora României), iar speranțele președintelui american pentru un acord de încetare a focului în Ucraina rămân nesigure. Trump a declarat că un al doilea summit, care să-l implice președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ar putea urma dacă discuțiile vor decurge favorabil.

„Există încă un mic premiu de risc pe piețele europene din cauza războiului. Orice tip de rezolvare va reduce în cele din urmă acest risc”, a spus Shaniel Ramjee, co-șef al diviziei multi-asset la Pictet Asset Management, adăugând că prețurile petrolului și ale altor mărfuri ar putea reacționa: „Dar cred că piața a învățat să nu aștepte prea mult de la aceste negocieri. În cele din urmă, Zelenski și europenii nu sunt invitați. Ei vor trebui să fie implicați în orice negociere finală”.

Investitorii își concentrează atenția și asupra datelor privind retailul din SUA, care urmează să fie publicate, după ce creșterea neașteptată a indicelui prețurilor producătorilor (PPI) de joi a adus din nou temeri legate de inflație și a redus așteptările pieței privind eventualele reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală în acest an.