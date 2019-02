Lituanienii care deţin Hilton Garden Inn din Capitală deschid în vară un hotel în zona aeroportului Otopeni şi o numesc pe Mădălina Cristea la conducerea unitaţii

Grupul Apex Alliance din Lituania, care deţine hotelul Hilton Garden Inn din centrul vechi al Capitalei, urmează să inaugureze în vara cea de-a doua unitate din divizia de patru stele a brandului Hilton, în zona aeroportului Otopeni, Anca Mădălina Cristea fiind desemnată la conducerea hotelului.

Grupul Apex Alliance din Lituania, care deţine hotelul Hilton Garden Inn din centrul vechi al Capitalei, urmează să inaugureze în vara cea de-a doua unitate din divizia de patru stele a brandului Hilton, în zona aeroportului Otopeni, Anca Mădălina Cristea fiind desemnată la conducerea hotelului.

Cu o experienţă de peste 13 ani în industria ospitalităţii, Anca Mădălina Cristea a ocupat anterior poziţiile de director general al MGallery by Sofitel Tarčin Forest Resort & Spa din Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina) şi al hotelului K+K Elisabeta din Bucureşti.

Hilton Garden Inn Bucharest Airport este amplasat la doar 150 de metri de Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi la 18 km de centrul Capitalei. Hotelul dispune de 218 camere, 5 săli de conferinţă, un restaurant cu terasă, un magazin deschis non-stop şi o sală de fitness.





Lituanienii de la Apex Alliance Hotel Management au deschis primul Hilton Garden Inn din România în Centrul Vechi al Capitalei, în decembrie 2017. În 2019, Apex Alliance Hotel Management va deschide, de asemenea, şi primul Courtyard by Marriott din România, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din Bucureşti, urmând ca În 2020, compania să adauge în portofoliu alte două unităţi hoteliere, Moxy by Marriott şi Autograph by Marriott, care vor fi deschise în centrul Capitalei.



