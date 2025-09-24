Mai este necesară prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază? Răspunsul lui Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței

Președintele autorității de concurență, Bogdan Chirițoiu, a admis că poate avea efecte pozitive, dar a reiterat avertismentul cu privire la potențialele consecințe negative ale prelungirii măsurii intervenționiste.

Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, introdusă în august 2023, expiră oficial peste o săptămână, la 20 septembrie, conform prevederilor în vigoare, dacă nu este prelungită, încă o dată, de decidenți.

Proiectul de prelungire a fost pus, miercuri, în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii, care propune să fie aplicată pentru încă o jumătate de an.

„Nu suntem, în general, favorabili plafonărilor pe orice piață”

„Prelungirea măsurii de plafonare a adaosurilor comerciale la o serie de alimente de bază este decizia Guvernului și o acceptăm, dar vom atrage din nou atenția că ea are și efecte pozitive, dar si consecințe negative. Mai mult, ea trebuia să fie o măsură excepțională, temporară, și iată că au trecut doi ani de când se aplică”, consideră Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, într-o declarație pentru Mediafax.

„Este adevărat, a fost plafonat adaosul comercial, ceea ce permite prețurilor să varieze, dar noi, ca autoritate de concurență, nu suntem, în general, favorabili plafonărilor pe orice piață, nu numai pe aceasta. De ceea am sugerat Guvernului sa avem un plan de tranziție, de revenire treptată când expiră această plafonare. Înainte plafonare a existat un acord voluntar pe piața lactatelor sau monitorizarea pieței în cadrul comitetelor de supraveghere care reunesc specialiști din mai multe instituții precum Ministerului Agriculturii sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Deci, există deja variante care pot fi puse în locul acestei măsuri de plafonare” a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Cristian Stoicescu, consultant financiar cu expertiză și în zona de retail consultat de Mediafax, crede că nicio modalitate de intervenție in piață nu va putea să garanteze că bunurile își vor păstra valoarea la nesfârșit.

„Vedem că inflația ajunge la două cifre după aproape doi ani de plafonare, unele prețuri au crescut cu peste 70% conform informațiilor publice. E clar ca această măsură nu mai produce efectele dorite și nu va ajuta la micșorarea sau menținerea prețurilor actuale”, consideră consultantul financiar Cristian Stoicescu, contactat de Mediafax.

„Trebuie să fim conștienți că prețurile sunt influențate de mulți factori – creșterea costurilor (energie, taxe mărite). Orice măsură asupra mediului de afaceri se va fi resimțită și de către noi, consumatorii, atunci când mergem la cumpărături și nicio modalitate de intervenție in piață nu va putea să garanteze că bunurile vor avea aceeași valoarea permanent. Piața are nevoie să funcționeze conform principiilor sale, iar astfel preturile se vor ajusta in funcție de cerere – acest lucru oferă putere consumatorilor care pot alege produsele cele mai potrivite si oferta se ajustează”, este de părere consultantul financiar.

Argumentele inițiatorilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale propune ca ordonanță de urgenţă să se aplice până la data de 31 martie 2026 inclusiv, argumentând că aceasta are efecte în combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, în vederea menținerii puterii de cumpărare a populației pentru produsele de bază, garantează accesul populației, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază, protejază consumatorul final și contribuie nu doar la stimularea vânzărilor, ci și la promovarea incluziunii sociale și a echității în ceea ce privește accesul la alimente de calitate, foarte necesare pentru aportul zilinic.

Potrivit notei de fundamentare, măsura nu are impact bugetar, iar în ceea ce privește impactul asupra mediului de afaceri, aceasta „implicit va avea loc o creştere în lanţ a veniturilor tuturor agenţilor economici antrenaţi şi favorizează circulaţia capitalurilor, antrenând noi şi noi plusuri de valoare la toate nivelurile şi pentru toţi participanţii la viaţa economică”.

„Având în vedere impactul deosebit de grav pe care conflictul armat de la graniţa României l-a avut asupra sectorului agroalimentar al ţării, determinând perturbări ale lanţurilor de aprovizionare şi contribuind semnificativ la creşterile majore ale preţurilor la energia electrică, gaze naturale, combustibil şi transport, rezultând dezechilibre majore la nivelul indicatorilor macroeconomici, Ținând cont că aceste dezechilibre au avut un impact negativ asupra agriculturii şi industriei alimentare, care au fost puternic afectate, rezultând un potenţial pericol de creştere a preţurilor la produsele agricole şi alimentare şi, implicit, o scădere a puterii de cumpărare a consumatorilor finali, cu afectarea siguranţei şi securităţii alimentare a populaţiei, Întrucât limitarea adaosurilor comerciale practicate în procesarea, distribuţia şi comercializarea unor produse alimentare esenţiale a determinat scăderea preţurilor pentru aceste categorii de produse şi, implicit, a crescut puterea de cumpărare a populaţiei, Având în vedere faptul că, în perioada de aplicare a măsurii cu caracter temporar prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, aprobată prin Legea nr. 10/2024, cu modificările și completările ulterioare, indicii preţurilor de consum au scăzut, Întrucât nevoia populaţiei de a achiziţiona produse agricole şi alimentare la preţuri scăzute se menţine în ceea ce priveşte produsele incluse în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023, aprobată prin Legea nr. 10/2024, cu modificările și completările ulterioare, În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public, respectiv asigurarea accesului populației cu venituri mici la alimente de bază și protejarea consumatorului final dar și pentru a menține activitatea agenților economici din sectorul agroalimentar, se constituie o situaţie de urgență extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, este necesară adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, Ținând cont că, în lipsa acestor măsuri legislative, există riscul unei creşteri abrupte a preţurilor la alimente, care poate produce dezechilibre majore între cererea şi oferta existentă pe piaţa produselor agroalimentare, fiind resimţită şi de consumatorul final, deosebit de vulnerabil, se impune luarea unor măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, până la data de 31 martie 2026 inclusiv. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public, respectiv asigurarea accesului populației cu venituri mici la alimente de bază și protejarea consumatorului final, constituie o situaţie de urgență extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, este necesară adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă”, se arată în proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale.

Lista alimentelor vizate de plafonare cuprinde:

pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

făină albă de grâu „000” până la 1 kg;

mălai până la 1 kg;

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

carne proaspătă pui;

carne proaspătă porc;

legume proaspete vrac;

fructe proaspete vrac;

cartofi proaspeţi albi vrac;

zahăr alb tos până la 1 kg;

smântână – 12% grăsime;

unt până la 250 grame;

magiun până la 350 grame.

Proiectul de Ordonanță De Urgență a Guvernului pentru modificarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare (vezi AICI) a fost postat miercuri în dezbatere publică, iar cetățenii și instituțiile interesate pot transmite în scris opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de email [email protected]

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii https://madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.