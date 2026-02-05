Măsuri discutate pentru relansarea economică. Ce scutiri de impozite și ajutorare de stat sunt luate în calcul și cine sunt principalii beneficiari

Potrivit draft-ului aflat în lucru pe masa decidenților, investitorii care implementează proiecte de investiții strategice pot beneficia de ajutor de stat în baza unor scheme de ajutor de stat sau sub forma unui ajutor de stat ad-hoc personalizat în funcție de nevoile și formele de sprijin solicitate aceștia.
Documentul cu măsuri de relansare fiscală, care include numeroase propuneri din partea PSD, potrivit surselor Mediafax, prevede ca schemele de ajutor să fie finanțate mixt, prin credit fiscal și grant
De asemenea, la schema pentru investiții greenfield, de la zero, în sectoare în care există deficit comercial, finanțarea se va face atât prin credit fiscal, cât și prin grant.
La capitolul măsuri fiscale, Banca de Investiții și Dezvoltare S.A. (BID) este autorizată să implementeze scheme de garantare, în numele si contul statului, atât în condiții de piață cât și care implică măsuri de natura ajutorului de stat, în conformitate cu legislația în vigoare, și să participe si/sau să înființeze vehicule investiționale și fonduri de investiții, care să ofere instrumente de tip participații la capital și alte instrumente financiare, pentru atenuarea constrângerilor de finanțare întâmpinate de unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri), de operatorii regionali sau locali de servicii publice și alte entități publice, precum și de companiile mari, cu capitalizare medie și mică și nou înființate din sectorul privat.
Proiectul prevede acordarea unui credit fiscal rambursabil pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, respectiv 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, ca măsură alternativă la prevederea actuală privind deducerea suplimentară de 50% a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare care se scade din baza impozabilă.
Pentru stimularea investițiilor în echipamente productive noi prin amortizare accelerată – creşterea atractivităţii scutirii pentru profitul reinvestit, se propune acordarea posibilității de a folosi amortizarea accelerată in cazul activelor pentru care s-a aplicat facilitatea de scutire a profitului reinvestit pentru investiţiile eligibile făcute in perioada anilor 2026-2027. Măsura de amortizare accelerata (care in prezent nu se poate aplica de către plătitorii de impozit pe profit care beneficiază de scutirea de impozit pentru profitul reinvestit) presupune modificarea amortizarea de la cote egale pe durata de utilizare, la o amortizarea 50% in primul an si restul in cote egale. Impactul este pe flux de numerar (încasări la bugetul de stat, mai puțin la începutul duratei de viata, mai mult spre final).
Pentru stimularea investitiilor în echipamente productive noi prin amortizare accelerată se propune extinderea amortizării accelerate și la alte active și industri, respectiv: „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), „Mijloace de transport”, „Animale şi plantaţii. Amortizarea accelerată presupune deducerea a 50% din valoarea mijlocului fix în primul an de amortizare, diferența amortizându-se liniar pe durata rămasă.
Cu același scop, documentul introduce conceptul de amortizarea super-accelerata: Introducerea unei metode de amortizare „mai accelerată”, pentru anii 2026-2027, resptectiv care permite deducerea a 75% în primul an, diferența amortizându-se liniar pe durata ramasă de utilizare a echipamentului (pentru 2026-2027).
Inițiatorii propun și dublarea plafonului pentru valoarea de intrare a mijloacelor fixe, respectiv creștere plafon pentru încadrarea ca mijloace fixe (actual 2.500 lei propus acum 15 ani; propunere plafon nou 5.000 lei). Măsura are în vedere faptul că plafonul nu mai corespunde cu valorile actuale ale mijloacelor fixe, iar cvloarea de 5.000 lei este obținută prin adăugarea indicelui prețurilor de consum, cumulat pentru perioada care începe la ultima majorare.
Proiectul include și instituirea unor Super-deduceri pentru cheltuielile suportate de societatile care se listează. Este vorba de stimulente fiscale prin deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, a cheltuielilor aferente procesului de admitere la tranzacționare și deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, a cheltuielilor de menținere la tranzacționare, înregistrate în primul an fiscal/an fiscal modificat ulterior celui de admitere la tranzacționare.
Autorii proiectului vor și permanentizarea plății impozitului pe profit la 25 iunie/șase luni de la închiderea anului modificat – începând cu anul 2026.
Spre exemplu, sa existe obligația de a tine sumele reprezentând profitul reinvestit in Alte rezerve pe o perioada de 5 ani, corelata cu obligația de a deține mijloacele fixe care au făcut obiectul facilitații sau de scăzut procentul pentru obligația de a transfera profitul reinvestit la rezerve. Ulterior, se pot elibera din rezerve 50% din sume. Măsura se aplica inclusiv pentru rezervele aferente mijloacelor fixe pentru care s-a aplicat facilitatea anterior intrării in vigoare.
Pentru creșterea atractivității facilității privind profitul reinvestit, documentul propune ca facilitatea să fie într-adevăr o SCUTIRE a profitului reinvestit și nu o AMÂNARE a lui, așa cum este în prezent. Spre exemplu, să existe obligația de a ține sumele reprezentând profitul reinvestit în Alte rezerve pe o perioada de 5 ani, corelată cu obligația de a deține mijloacele fixe care au făcut obiectul facilității sau de scăzut procentul pentru obligația de a transfera profitul reinvestit la rezerve. Ulterior, se pot elibera din rezerve 50% din sume. Măsură se aplică inclusiv pentru rezervele aferente mijloacelor fixe pentru care s-a aplicat facilitatea anterior intrării în vigoare.
Pentru microîntreprinderi se propune:
Documentul propune:
La capitolul măsuri în domeniul impozit pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii,
Nu în ultimul rând, la capitolul TVA, se propune creșterea plafonului cifrei de afaceri pentru TVA la încasare de la 4.5 mil lei la 5.0 mil lei în anul 2026 și 5.5 milioane începand cu anul 2027. Potrivit docuemtului consulat de Mediafax, în proiect este reglementată prima etapă.
Măsura avantajează în special operatorii economici care livrează către instituţii publice sau entităţi finanţate din surse publice care întârzie plata. În acest context, regimul TVA la încasare permite plata TVA după încasarea sumelor de la clienţi.
În ceea ce privește schemele de ajutor aflate în lucru, documentul include șapte direcții:
Ce ajutoare de stat se prevăd
Administrator: Ministerul Finanțelor
Obiectiv: Crearea unui cadru competitiv pentru atragerea investițiilor noi, strategice, cu impact major în economie.
Investiții vizate:
Beneficiari: Companii / investitori cu investiții majore pe teritoriul României, eligibile pe criterii economice și de impact.
Finanțarea proiectelor strategice: prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat ad-hoc
Instrumente de sprijin
Criterii de eligibilitate a companiilor:
Efecte obținute: impact semnificativ la nivelul economiei naționale, efect multiplicator, promovarea inovației și a tehnologiei avansate, diminuarea deficitului balanței comerciale
Administratorul schemei de ajutor de stat: Ministerul Finanțelor
Beneficiari: întreprinderile care fac investiții în sectoarele de activitate din industria prelucrătoare (Anexa 3 prezinta sectoarele din industria prelucrătoare ordonate in 5 grupe in funcție de deficitul balanței comerciale pornind de la cel mai mare la cel mai mic)
Buget total: 1,05 mld. Euro, buget mediu anual – 150 de mil euro;
Tip ajutor de stat: grant
Valabilitate: 2026 – 2032 –emiterea acordurilor pentru finanțare; 2026-2036 – perioada de plată
Cheltuieli eligibile: costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale şi necorporale, realizare de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale;
Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții
Depunerea aplicatiilor se va face in sesiuni de 30 de zile lucrătoare.
Proiectele vor primi punctaje functie de: (valoarea investitiei, locatia investitiei, valoarea deficitului comercial al sectorului de activitate respective, grad automatizare) prezentată în anexa nr. 4. Punctajul va stabili ordinea analizei
Administratorul schemei de ajutor de stat: Ministerul Finanțelor
Baza legală: Regulamentul UE 2024/1252 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice și de modificare a regulamentelor (UE) nr.168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 și (UE) 2019/1020, Comunicarea Comisiei C/2025/3602 Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată, Regulamentul (UE) nr. 651/2014; 2024/1252
Valabilitate: 2026-2032 emiterea de acorduri finanţare; 2027-2036 pentru plata ajutorului de stat.
Furnizor de ajutor de stat: Ministerul Finanțelor
Beneficiari: întreprinderile care realizează investiţii în sectoarele de activitate in care se realizează procesarea/prelucrarea resurselor minerale în special a materiilor prime strategice și critice, așa cum sunt prezentate în Anexa nr.1, sau dezvoltă produse finite bazate pe tehnologie ”zero net” și a componentelor specifice principale ale acestora prezentate în Anexa 2
Bugetul maxim al schemei: 1,05 mld. euro, cu bugetul mediu anual al schemei este de 150 mil. euro.
Tip ajutor de stat: credit fiscal – in următorii 7 ani de la finalizarea investiției + Garanție de stat / jumătate din intensitatea regională acordată de BID
Cheltuieli eligibile: costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale şi necorporale, realizare de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale;
Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții
Criterii de eligibilitate cumulative pentru beneficiari
Furnizor de ajutor de stat: Ministerul Finanțelor prin BID
Obiectiv: crearea de tehnologii noi, cu impact sistemic ridicat care redefinesc economia globală și generează valoare adăugată mare
Bază legală: Regulamentul (UE) nr. 651/2014 – ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare, inovare
Beneficiari: companii care realizează investiții de cercetare – dezvoltare în sectoarele de tehnologii avansate
Buget total (7 ani): 1050 mil. Euro, Buget mediu anual: 150 mil. Euro,
Tip ajutor de stat: grant;
Valoarea proiectelor de investiții: 5 – 50 mil lei (aproximativ 1 -10 mil. EUR)
Perioada de valabilitate a schemei: 2026 – 2032
Efecte obținute: Creșterea nivelului de maturitate tehnologica (scara TRL technology readiness level a NASA preluat de UEFSCDI) de la nivel universitar pana la sistem cu funcționalitate demonstrata in mediu operațional, conform Anexa 5.
Domenii vizate:
Administratorul schemei de ajutor de stat: Ministerul Finanțelor
Bază legală:
– Decizia de punere în aplicare a CE nr. C (2022) 9445 de aprobare a programului “Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” din România CCI 2021RO16RFPR001.
Gestionarea programului:
– MIPE prin AM POCIDIF furnizor de ajutor de stat,
Bugetul: 200 mil. euro, finanțare din FEDR prioritatea 5. ”Consolidarea capacităților industriale de promovare a capabilităților de apărare” din POCIDIF”,
Perioada contractare: 2026-2028
Valoarea investiției minim 10 milioane lei, investiții in active corporale și necorporale cu utilitate duală/dual-use (investiții in tehnologii, echipamente, capacități de producție care pot fi folosite atât in scop civil, cât și în scop militar)
Furnizor de ajutor de stat: Ministerul Finanțelor și Banca de Investiții si Dezvoltare (BID)
Beneficiari: întreprinderi care desfășoară activitate economică în România si realizează investiții productive
Buget mediu anual: 100 mil. EUR/an
Perioada contractare: 2027-2032
Tip ajutor de stat: instrument financiar împrumut garantat pana la 50% cu dobîndă subvenționată
Forma: împrumut pe 10 ani garantat de către BID cu subvenționarea dobânzii pe o perioada de cel mult 5 ani pus la dispoziția beneficiarului final de către un intermediar financiar selectat, pentru realizarea de investiții productive
Cheltuieli eligible: costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale şi necorporale, realizări de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale;
Principalele condiții de eligibilitate:
Efecte preconizate: atragerea de fonduri de la băncile comerciale urmare garanției BID si subvenției de dobânda acordate de MFP pentru realizarea unor investiții de 7 milioane lei – maxim 50 mil (suma va fi determinata in funcție de valoarea anuala a bugetului si de valorile stabilite de MFP pentru investiții eligibile)
Furnizor de ajutor de stat: Ministerul Finanțelor și EXIM Bank
Obiective:
Implementarea schemei de asigurare a exportului în Europa Centrala, Sud-Est si bazinul marii Negre, în valoare de 35 milioane EUR pentru perioada 2025-2027, în baza EU Export Credit Pilot Facility.
PRODUSE ECA
1. Produse existente
2. Produse nou-propuse