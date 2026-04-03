Ministrul Agriculturii: Peste 1,3 miliarde lei plăți pentru ferme și sate în primul trimestru

„Continuăm să dezvoltăm fermele și satele României folosind fondurile europene. În primul trimestru al anului 2026, au fost efectuate plăți de peste 1.3 miliarde de lei (256 milioane de euro) prin mecanismele gestionate de Autoritatea de Management pentru Planul Strategic PAC 2023–2027 și implementate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, banii sunt direcționați către investiții în agricultură și comunități locale. „Fondurile direcționate beneficiarilor susțin dezvoltarea fermelor, extinderea unităților de procesare și modernizarea satelor și comunelor”, a precizat Barbu.

Ministrul a mulțumit instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor. „Le mulțumesc colegilor din Autoritatea de Management și AFIR pentru eforturile depuse constant pentru ca România să atragă și să utilizeze eficient fondurile europene”.

„Continuăm să folosim toate sursele de finanțare disponibile pentru a crește investițiile în fermele, fabricile și comunitățile românești”, a mai declarat ministrul Agriculturii.