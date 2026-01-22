Prima pagină » Economic » Ministrul Economiei despre deficitul bugetar: „Nu mai putem în România să cheltuim cu nemiluita bani care nu există”

Ministrul Economiei despre deficitul bugetar: „Nu mai putem în România să cheltuim cu nemiluita bani care nu există”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat la EuropaFM că reducerea deficitului la 7,7% nu e o moștenire a PSD, ci rezultatul unei politici fiscale responsabile.
Ministrul Economiei despre deficitul bugetar: „Nu mai putem în România să cheltuim cu nemiluita bani care nu există”
Sursa foto: Facebook/Irinel Darău
Nițu Maria
22 ian. 2026, 19:24, Economic

Ministrul economiei, Irineu Darău, a vorbit joi, la EuropaFM, despre acuzațiile venite din partea PSD potrivit cărora guvernul condus de premierul Ilie Bolojan ar fi exagerat deficitul bugetar.

PSD a afirmat că reducerea deficitului României spre 7,7% nu ar reprezenta un succes al actualului guvern condus de Bolojan, ci doar o realitate moștenită de la partid.

„Sunt în profund dezacord. Și datele arătau, datele reale, pe care le-am descoperit în guvernare, la fața locului, inclusiv premierul, inclusiv USR-ul, inclusiv PNL-ul, au arătat că deficitul, pe traiectoria pe care o lăsase domnul Ciolacu… ar fi depășit 10% în 2025. Slavă Domnului că nu a mai fost Ciolacu la cârmă la mijlocul lui 2025.”, a spus ministrul.

Ministrul a explicat că problemele cu deficitul nu sunt o invenție a guvernului actual, ci rezultatul unei politici fiscale iresponsabile din perioada anterioară.

„Nu cred că se putea, sincer vă spun, pe acești parametri fiscali, mult mai bine în 2025. Bineînțeles că atunci când apeși pe frână, după ce vreo doi ani s-a apăsat doar pe accelerație și s-au consumat bani care nu existau și mai ales s-au contractat bani care nu existau, ai o problemă mare.”, a spus Darău.

„Și bineînțeles că atunci când apeși pe frână, știți ca într-o mașină, pasagerul se ridică de pe scaun, se lovește de ceva, suferă economia și pentru că a trebuit apăsată frâna. Dar nu mai putem în România să cheltuim cu nemiluita bani care nu există.”, a mai declarat acesta.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Ce înseamnă „suveranitate parțială” în Groenlanda și cum ar putea ajunge SUA să controleze bucăți din insulă fără a o anexa
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor