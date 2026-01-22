Ministrul Economiei despre deficitul bugetar: „Nu mai putem în România să cheltuim cu nemiluita bani care nu există”

Ministrul economiei, Irineu Darău, a vorbit joi, la EuropaFM, despre acuzațiile venite din partea PSD potrivit cărora guvernul condus de premierul Ilie Bolojan ar fi exagerat deficitul bugetar.

PSD a afirmat că reducerea deficitului României spre 7,7% nu ar reprezenta un succes al actualului guvern condus de Bolojan, ci doar o realitate moștenită de la partid.

„Sunt în profund dezacord. Și datele arătau, datele reale, pe care le-am descoperit în guvernare, la fața locului, inclusiv premierul, inclusiv USR-ul, inclusiv PNL-ul, au arătat că deficitul, pe traiectoria pe care o lăsase domnul Ciolacu… ar fi depășit 10% în 2025. Slavă Domnului că nu a mai fost Ciolacu la cârmă la mijlocul lui 2025.”, a spus ministrul.

Ministrul a explicat că problemele cu deficitul nu sunt o invenție a guvernului actual, ci rezultatul unei politici fiscale iresponsabile din perioada anterioară.

„Nu cred că se putea, sincer vă spun, pe acești parametri fiscali, mult mai bine în 2025. Bineînțeles că atunci când apeși pe frână, după ce vreo doi ani s-a apăsat doar pe accelerație și s-au consumat bani care nu existau și mai ales s-au contractat bani care nu existau, ai o problemă mare.”, a spus Darău.

„Și bineînțeles că atunci când apeși pe frână, știți ca într-o mașină, pasagerul se ridică de pe scaun, se lovește de ceva, suferă economia și pentru că a trebuit apăsată frâna. Dar nu mai putem în România să cheltuim cu nemiluita bani care nu există.”, a mai declarat acesta.