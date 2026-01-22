Prima pagină » Economic » Ministrul economiei, despre Mercosur : industria românească plătește azi, 46 de milioane de euro, ca să exporte în america de Sud

Ministrul Economiei, Irineu Darău, susține că acordul Mercosur este benefic pentru economia românească. El recunoaște, însă că pentru agricultori intrarea în vigoare a tratatului ari crea unele probleme.
Ministrul economiei, despre Mercosur : industria românească plătește azi, 46 de milioane de euro, ca să exporte în america de Sud
Laurentiu Marinov
22 ian. 2026, 18:57, Economic

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat la Europa FM că întotdeauna cooperarea, chiar și la nivel global, de globalizare ajută și duce per total reciproc, la tarife mai mici.

„Cooperarea nu înseamnă că nu există condiții. Și aici aș veni foarte concret la Mercosur. Pe de o parte, e adevărat că în Europa și în România, agricultorii, mai ales cei mici, au o problemă, dacă vreți, de subzistență, uneori de amenințări, uneori de piață de desfacere, uneori de concurența a cerba prețurilor și față de marile grupuri.

Noi am avut niște, aș spune, părți de date la Ministerul Economiei și despre agricultură și despre nivelul importurilor, exporturilor. Astăzi, am comparat cu acel mecanism de salvagardare. Dacă ar crește foarte mult importurile din America de Sud, s-ar putea brusc apăsa pe frână”, a spus ministrul Economiei.

Irineu Darău susține susține că efectele cuantificate la Ministerul Economiei, pe industrie, sunt uriașe. Pe de altă parte el spune că a cerut date la Ministerul Agriculturii, pe care însă nu le-a primit.

„Am avut o corespondență, cu Ministerul Agriculturii, în care am cerut date certe despre impactul pe agricultură. Nu le-am primit niciodată. Și atunci ne-am raportat la niște date parțiale pe care le aveam.

Pe de altă parte, mă întrebați de impactul economic. Un prim număr. Astăzi, 46 de milioane de euro, taxe, sunt plătite de industria românească pentru a exporta, atenție, către America de Sud. Aproape toate aceste taxe ar dispărea dacă Mercosur-ul ar fi în vigoare. Potrivit lui Irineu Darău este vorba de sute de milioane de euro, cifră de afaceri pe aceste exporturi, doar din taxe”, a mai spus ministrul Economiei.

Ministrul a invocat și oportunitățile de export, făcând trimitere la toată industria de automotive românească și putem spune și indirect, trecând prin niște industrie vestice, cât de mult am exportat către 260 de milioane de oameni pentru că suntem competitivi în industria automotivă

 

 

