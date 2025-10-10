Nazare, mesaj optimist de la ECOFIN: Măsurile pe care le-am luat au efectul scontat, sunt credibile

„Măsurile pe care le-am luat peste aceste 100 de zile au efectul scontat, sunt măsuri credibile. În paralel cu aceste măsuri de consolidare fiscală și împreună mai ales cu fondurile pe care urmează să le absorbim din PNRR, eu cred că acestea vor avea un impact major asupra relansării economice. Și acesta este un mesaj foarte important pe care am vrut să-l transmit, pentru că dincolo de deciziile formale, care se referă la aprobarea noului PNRR, care va avea loc în 13 noiembrie, dincolo de evaluarea raportului de țară, pe care îl depunem pe 15 octombrie, că va fi evaluat până pe 13 noiembrie, în paralel, acești bani pe care-i avem din PNRR și restul banilor din fondurile europene ne vor ajuta să susținem economia, mai ales în aceste momente”, spune Nazare, prezent, vineri, la ECOFIN.

Acesta a precizat, la Antena 3 CNN că acest mesaj e foarte important, pentru că România trebuie să treacă de momentul în care „pur și simplu facem evaluări din șase în șase luni și să ne uităm exact la cum ajută toate aceste măsuri economia României”.

„Odată ce avem nouul PNRR, care va fi la aproape 21 de miliarde, aprobat, practic, va trebui să cheltuim, să absorbim cât mai mulți bani din acest PNRR și e o perioadă foarte scurtă de timp, până în august anului viitor. Acești bani vor avea efect în economia României”.

Banii vor fi cheltuiți pentru infrastructură, pentru spitale și digitalizare

„Toate aceste proiecte care, bineînțeles, n-au evoluat în timpul în care ar fi trebuit să evolueze, n-au accelerat cum ar fi trebuit… Următorul pas pe care trebuie să-l facem este să punem pedala de accelerație pe absorbție masivă”, mai spune Nazare.

Vineri, ministrul finanțelor a participat la Reuniunea Grupul Partidului Popular European (PPE) și la micul dejun oficial ECOFIN. Pe parcursul zilei, Alexandru Nazare participă la Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) și va avea reuniuni bilaterale cu ministrul de finanțe bulgar, Temenuzhka Petkova, și cu ministrul de finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis.