Nivelul salariilor minime din UE în 2026. Unde se situează România?

Potrivit statisticilor publicate, vineri, opt țări europene au salarii minime sub pragul de 1.000 de euro pe lună. Țara cu cel mai mic salariu minim este Bulgaria, unde cetățenii primesc un minim de 620 de euro lunar, urmată de Letonia, unde salariul minim este de 780 de euro pe lună.

În țara noastră, pragul minim de salarizare este de 795 de euro lunar (4.050 de lei), în timp ce în Ungaria, suma salariului este puțin mai mare: 838 euro (4.268 de lei). În Estonia un cetățean primește un salariu minim de 886 de euro, în timp ce în Slovacia, pragul este de 915 euro pe lună.

În alte opt țări europene, salariile minime sunt ceva mai mari, variind între 1.000 – 1.500 de euro lunar. În Grecia, un cetățean primește minim 1.027 de euro lunar, în Croația, salariul minim este de 1.050 de euro lunar. Acestea sunt urmate îndeaproape de Portugalia, 1.073 de euro lunar și Cipru, unde salariul minim se ridică la 1.088 de euro.

În ceea ce privește pragul salariului minim, țările cu cele mai mari valori sunt Spania, cu 1.381 de euro pe lună, urmată de Slovenia, cu 1.278 de euro pe lună. În Polonia, un cetățean primește lunar 1.139 de euro.

În ceea ce privește standardul puterii de cumpărare, țara noastră se clasează într-o categorie de mijloc, în ceea ce privește valoarea salariului minim: 1.000 – 1.500 de unități PPC, alături de Slovenia, Portugalia, Lituania, Grecia, și Ungaria.

Țările cu cea mai mare putere de cumpărare, acolo unde salariile ating un indice de 1.500 de unități PPC sunt: Germania, Luxemburg, Olanda, Belgia, Irlanda, Franța, Polonia și Spania.

La polul opus se află Letonia și Estonia, unde salariul minim atinge cea mai mică valoare europeană, de sub 1.000 de unități PPC.