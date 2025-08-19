Nu naviga la bursă fără hartă: construiește-ți propria strategie de investiții (P)

Dacă ești la început în acest domeniu și visezi să câștigi venituri pasive consistente, poate te-ai întrebat uneori de ce unii investitori câștigă constant, pe când alții par să se piardă în fluctuații, frică și emoții.

Secretul nu stă în noroc, ci în pregătire. Ca în orice alt domeniu, nu? Iar strategia de investiții este harta de care ai nevoie pentru a naviga cu încredere pe piața bursieră.

Așa cum ai nevoie de un plan și o strategie pentru a-ți îndeplini anumite obiective în viața personală sau profesională, la fel se întâmplă și când îți propui să investești.

De ce ai nevoie de o strategie de investiții la bursă?

Deși multe persoane care nu au investit și nici nu se gândesc să o facă, consideră investițiile un joc de noroc, acestea sunt, de fapt, un exercițiu de disciplină și viziune.

Da, pot fi un joc de noroc atunci când investești fără o pregătire solidă.

Să-ți dau un exemplu. Să presupunem că nu ai investit niciodată și vezi o reclamă care-ți promite „Câștigă 1.000 de euro/pe lună cu o investiție de 100-500 de lei.’’

Accesezi reclama, citești detaliile și începi să investești fără să știi prea multe despre instrumentele financiare, fără să te pregătești și fără o strategie. Riscul de a pierde toți banii este foarte mare.

Însă o strategie bine gândită îți oferă:

Claritate și direcție, indiferent că vrei să-ți crești capitalul, să obții venit pasiv sau să te asiguri financiar pe termen lung.

Gestionarea eficientă a riscului prin diversificare. Investind în mai multe instrumente financiare, precum acțiuni, ETF-uri, titluri de stat etc, astfel reduci impactul negativ dacă un activ sau sector scade.

Decizii coerente și raționale, nu impulsuri bazate pe frică sau entuziasm.

Performanțe optimizate în timp, pentru că strategia te ajută să prioritizezi acțiuni cu potențial și să stabilești vânzări în sectoarele potrivite.

Iată 5 strategii populare pe care ar trebui să le cunoști

Există mai multe tipuri de strategii de investitii bursa, însă iată-le pe cele mai populare:

Buy and Hold: cumperi acțiuni și le păstrezi, mizând pe aprecierea lor naturală. Pe termen lung, piața globală a generat randamente pozitive. Value Investing: identifici acțiuni subevaluate față de valoarea lor intrinsecă și le cumperi cu încredere în recuperarea lor. Growth Investing: te concentrezi pe firme cu ritm rapid de creștere, chiar dacă asta înseamnă volatilitate pe termen scurt. Dividend Investing: alegi companii stabile care distribuie profit constant. Ideal pentru a crea un flux constant de venit pasiv. Diversificarea inteligentă: aloci resurse între clase de active, sectoare și zone geografice pentru a-ți echilibra portofoliul și a reduce riscurile.

Cum îți construiești propria strategie de investiții la bursă?

Definește-ți obiectivele. Vrei să-ți crești portofoliul, să obții un venit constant pe termen lung sau să te protejezi de inflație? Totul începe cu stabilirea obiectivelor tale.

Educă-te dacă ești începător. Poți începe cu înscrierea la cursul gratuit al experților în investiții de la Profit Point.ro. Nu devii expert, dar cunoști fundamentele. Ulterior, vei primi acces la masterclass-uri săptămânale și la multe alte resurse gratuite, ceea ce te va ajuta să înveți cum să gestionezi strategia de investiții.

Cum tolerezi riscul? Ești conservator, moderat? Profetul financiar ești tu, nu piața.

Setează reguli de intrare/ieșire când cumperi și când vinzi. Fără disciplină, nu contează ce strategie alegi.

Monitorizează, ajustează, evoluează. Piața se schimbă. Trebuie să fii pregătit să-ți ajustezi tactica, dar nu abandona strategia.



De ce ai nevoie de ProfitPoint?

Tu vrei rezultate, nu doar teorii. ProfitPoint ți le oferă.

Ce înveți la cursul lor gratuit:

Baza solidă a investitorului: portofoliu pasiv, plan financiar, calculare a bugetului investibil.

Te transformi în investitor activ: înveți cum să selectezi acțiuni, să diversifici inteligent și să identifici oportunități.

Devii trader: îți creezi strategii personale, înveți să folosești stop-loss și obiective clare de profit.



Sprijin real în lumea reală

Fiecare pas e ghidat de mentori cu experiență. Ai acces la o comunitate activă, masterclass-uri live, feedback personalizat și materiale practice, nu doar teorie rigidă.

Investește în educația ta financiară. Participă gratuit la cursul ProfitPoint

Dacă ești pregătit să treci de la amator la investitor informat, acum e momentul. Dă-ți șansa să începi cu încredere și înscrie-te la cursul gratuit de investiții. Este primul pas real spre libertate financiară.

Accesează profitpoint.ro și alătură-te unei comunități în care vei afla totul despre investiții.