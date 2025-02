O companie americană lansează o maşină zburătoare electrică

Jim Dukhovny, CEO-ul Alef Aeronautics, a declarat că are deja mii de precomenzi pentru maşina zburătoare şi speră să înceapă producţia în următoarele 12 luni.

Pentru aproximativ 300.000 de dolari, compania susţine că cumpărătorii vor primi o maşină zburătoare electrică, cu o autonomie de zbor estimată la 110 de kilometri. Cu toate acestea, ar putea fi dificil să scoţi un prieten la o plimbare - cabina are spaţiu suficient doar pentru o persoană şi jumătate.

Alef Flying Car,US-Based Alef Aeronautics Showcases Its ‘Alef Model A’, Conducts Successful Takeoff and Landing Tests, expected to lunch before 2026 pic.twitter.com/j2vreQbkb7