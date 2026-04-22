Prima pagină » Economic » O linie de cale ferată a fost redeschisă între România și Republica Moldova

O linie de cale ferată a fost redeschisă miercuri între România și Republica Moldova după lucrări de reabilitare și modernizare.
Foto: Guvernul Republicii Moldova
Cosmin Pirv
22 apr. 2026, 18:24, Economic

Este vorba de linia feroviară Cantemir-Fălciu, care a fost deschisă miercuri, în urma lucrărilor de reconstrucție și modernizare.

Lucrările au inclus reabilitarea completă a circa 4 kilometri de cale ferată, reparația podului peste Prut și a stațiilor de frontieră Prut 2 și Fălciu.

Linia a fost adaptată pentru ecartament combinat, larg și european, ceea ce permite conectarea directă a rețelei din Republica Moldova la cea din România, a anunțat Guvernul de la Chișinău.

De asemenea, au fost montate peste 3000 traverse și au fost făcute lucrări de consolidare a malului Prutului.

„Reluarea circulației pe tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu va contribui la diversificarea rutelor de import/export și oferă o opțiune directă pentru transportul de mărfuri, cu acces la piața UE. Pentru sudul țării, linia poate deveni o infrastructură activă, cu impact asupra dezvoltării economice locale”, a transmis Guvernul Republicii Moldova.

Proiectul de reconstrucție și modernizare a tronsonului destinat în principal transportului de marfă, cu perspectivă de dezvoltare a traficului de pasageri, a fost lansat în baza Memorandumului semnat în aprilie 2025 între CFM (Republica Moldova) și CFR (România).

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Stenograme din ședința conducerii PSD. Grindeanu: „Bolojan, care dă lecții de etică, a ieșit la racolat parlamentari” / „Noi nu am învățat politica la școala de maici” / Lia Olguța Vasilescu: „Alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Gandul
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Românii nu s-au înghesuit să vadă Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, în prima zi în care au fost expuse la Muzeul de Istorie
Libertatea
Ce NU ai voie să faci de Sfântul Gheorghe. Tradițiile care spun că îți pot aduce ghinion tot anul
CSID
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Promotor