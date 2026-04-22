O linie de cale ferată a fost redeschisă între România și Republica Moldova

Este vorba de linia feroviară Cantemir-Fălciu, care a fost deschisă miercuri, în urma lucrărilor de reconstrucție și modernizare.

Lucrările au inclus reabilitarea completă a circa 4 kilometri de cale ferată, reparația podului peste Prut și a stațiilor de frontieră Prut 2 și Fălciu.

Linia a fost adaptată pentru ecartament combinat, larg și european, ceea ce permite conectarea directă a rețelei din Republica Moldova la cea din România, a anunțat Guvernul de la Chișinău.

De asemenea, au fost montate peste 3000 traverse și au fost făcute lucrări de consolidare a malului Prutului.

„Reluarea circulației pe tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu va contribui la diversificarea rutelor de import/export și oferă o opțiune directă pentru transportul de mărfuri, cu acces la piața UE. Pentru sudul țării, linia poate deveni o infrastructură activă, cu impact asupra dezvoltării economice locale”, a transmis Guvernul Republicii Moldova.

Proiectul de reconstrucție și modernizare a tronsonului destinat în principal transportului de marfă, cu perspectivă de dezvoltare a traficului de pasageri, a fost lansat în baza Memorandumului semnat în aprilie 2025 între CFM (Republica Moldova) și CFR (România).