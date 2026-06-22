O nouă unitate de produse aromatice a fost pusă în funcțiune de OMV Petrom la Petrobrazi. Instalația produce materie primă pentru industria chimică

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Sud-Estul Europei, controlat de compania omonimă din Austria și la care statul român deține 20,7% din acțiuni, a pus în funcțiune, la Petrobrazi o nouă unitate de produse aromatice, în urma unei investiții de aproximativ 140 de milioane de euro.

Un moment-cheie în procesul de modernizare a rafinăriei

Instalația, cu o capacitate de 150.000 tone/an toluen și benzen, îmbunătățește mixul de producție, eficiența energetică a rafinăriei și reduce impactul asupra mediului.

„Ne extindem capacitatea de procesare pentru produse ce pot fi utilizate ca materii prime în industria petrochimică, consolidând astfel rolul rafinăriei Petrobrazi în lanțul valoric al petrochimiei. Finalizarea acestui proiect reprezintă un moment-cheie în procesul de modernizare a rafinăriei și în îndeplinirea unui angajament strategic de a optimiza mixul de producție, prin integrarea de produse cu valoare adăugată ridicată. Totodată, proiectul reflectă angajamentul nostru ferm pentru excelență operațională și sustenabilitate, prin adoptarea celor mai avansate soluții tehnologice disponibile”, a declarat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Rafinare și Marketing.

Unitatea de produse aromatice de la Petrobrazi, a doua cea mai mare rafinărie din țară, permite separarea benzenului din benzină, asigurând obținerea de carburanți cu cifră octanică ridicată, conform standardelor europene. Această investiție extinde, de asemenea, capacitatea de producție de aromatice, cum ar fi toluenul, produs cu valoare adăugată ridicată, utilizat ca materie primă în industria petrochimică – în producția de vopsele și adezivi. Pe lângă îmbunătățirea mixului de producție, instalația contribuie la creșterea eficienței energetice a rafinăriei și la reducerea impactului asupra mediului.

După un proces complex de punere în funcțiune, noua unitate va permite creșterea capacității de producție de toluen la Petrobrazi, cu 50.000 tone/an, la aproximativ 100.000 de tone/an.

Proiectul a fost implementat în condiții de siguranță, respectând cele mai înalte standarde de calitate și protecție a mediului. Potrivit oficialilor OMV Petrom, noua unitate integrează cele mai avansate tehnologii disponibile (BAT) și înlocuiește o instalație aflată în funcțiune din 1961.

Peste 2 miliarde de euro investiți la Petrobrazi

Modernizarea rafinăriei Petrobrazi, începând de la privatizare, din 2004, și până în prezent, a implicat investiții ale OMV Petrom de peste 2 miliarde de euro, cu accent pe eficiență operațională și reducerea impactului asupra mediului.

În prezent, compania derulează un nou proiect major, în valoare de aproximativ 750 de milioane de euro, pentru construirea unei unități de producție de combustibili sustenabili (SAF/HVO), care va include și o componentă de hidrogen verde.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025.

Profitul net al grupului OMV Petrom a scăzut cu 4% după primele trei luni din 2026, un interval considerat de conducerea companiei „extrem de volatil”, comparativ cu primul trimestru din 2025, potrivit celor mai cecente rezultate ale Grupului OMV Petrom, pentru perioada ianuarie – martie 2026.

Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.