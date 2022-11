(P) Retailerul dm drogerie markt a înregistrat o creştere cu 31,7% a cifrei de afaceri

La finalul anului financiar, dm drogerie markt România număra 126 de filiale active în toată ţara, iar în ultimul an au fost inaugurate mai multe magazine în Cluj-Napoca, Bucureşti, Făgăraş, Sovata, Turda, Braşov, Piatra Neamţ, Timişoara, Zalău, Ploieşti şi Baia Mare, procesul de expansiune început în urmă cu câţiva ani fiind în plină dezvoltare.

„Am continuat şi în anul financiar 2021 - 2022 planul de expansiune la nivel de ţară. Pentru noi este important să ne aflăm în proximitatea clienţilor noştri şi alegem mereu locuri care se potrivesc atât cu nevoile cumpărătorilor, cât şi cu valorile noastre. Odată cu lansarea magazinului online, la final de septembrie, am dezvoltat şi mai mult reţeaua naţională, optimizând la maximum experienţa de cumpărare a clienţilor noştri”, afirmă Cristian Crişan, Administrator dm drogerie markt România.

Cel mai mare magazin dm din România, în Centrul Vechi din Bucureşti

În cursul acestui an, dm drogerie markt a investit în extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de magazine, infrastructurii de depozit şi lansarea magazinului online din ţară aproximativ 45 milioane de lei. De asemenea, a marcat şi o premieră, lansând, la Bucureşti (în Centrul Vechi), în luna mai, cel mai mare magazin dm din România. Cu o suprafaţă de 900 de metri pătraţi acesta are două etaje, conţine o diversitate mare din punct de vedere al produselor şi îşi propune să ofere vizitatorilor săi o experienţă unică în sesiunile de shopping.

Magazinul online dm

O investiţie primită cu entuziasm în întreaga ţară este magazinul online dm, lansat în cursul lunii septembrie. Clienţii pot găsi pe platforma online aproape toate produsele care sunt prezente fizic în drogheriile dm. Aceştia îşi pot comanda produsele preferate din confortul casei lor şi le pot ridica din magazin sau le pot primi prin curier, direct la uşa casei. Magazinul online cuprinde produse din categorii diferite precum: produsele de machiaj şi îngrijire personală, alimente ecologice, articole pentru copii, alimente pentru animalele de companie, suplimente alimentare, produse pentru casă şi curăţenie.

„Este un proiect pe care ni l-am dorit mult, mai ales că am primit cereri în mod repetat de la clienţii noştri. Suntem bucuroşi că am putut veni în întâmpinarea nevoilor lor de cumpărare şi că le-am putut optimiza procesul de achiziţie al produselor noastre. Încă din primele săptămâni după ce am lansat dm online shop am avut un număr neaşteptat de mare de comenzi. Magazinul online permite o flexibilitate mai mare în ceea ce priveşte orele de cumpărare, facilităţile diverse de transport ale comenzilor, este o sursă de inspiraţie cu sfaturi utile şi trucuri şi oferă o experienţă omnichanel completă pentru clienţii noştri. Zilele trecute am lansat şi aplicaţia pentru mobil dm-ul meu, care vine în completarea tuturor serviciilor, având însă şi unele facilităţi noi, precum opţiunea de a scana codul de bare al produselor”, transmite Daniela Jordanovski, Director Marketing şi Achiziţii dm drogerie markt România.

Conceptul MEREUAVANTAJOS

dm drogerie markt le arată cumpărătorilor cum este să mergi la magazin în fiecare zi timp de câteva luni şi să găseşti preţurile nemajorate, într-o perioadă instabilă economic. Conceptul MEREUAVANTAJOS a fost introdus şi pe piaţa românească anul acesta şi se bucură de multă apreciere din partea clienţilor. Viziunea care stă la baza conceptului vine în ajutorul cumpărătorului şi îl asigură pe acesta că preţul produselor nu va creşte pentru cel puţin 4 luni, ajutându-l să poată estima cât mai real valoarea coşului de cumpărături. Conceptul este semnalat la raft pe eticheta produselor, iar clientul poate alege dintr-o varietate mare de produse, pe cel mai potrivit nevoilor sale.

Sustenabilitatea - una dintre valorile principale ale dm drogerie markt

Una dintre valorile principale ale dm drogerie markt, la nivel de concern, este sustenabilitatea. Aceasta se regăseşte şi la nivel de ţară, compania alocând atât timp, cât şi resurse proprii pentru a contribui la eforturile comunităţii de a avea grijă de un viitor mai sustenabil. În prezent, brandul desfăşoară o serie de campanii de sustenabilitate şi îşi îndeamnă clienţii să se implice şi ei în acest tip de acţiuni. Axată pe reciclare, una dintre campanii încurajează clienţii să aducă ambalajele diferitelor produse achiziţionate din magazinele dm, pentru a le restitui tot în magazin, în locurile special dedicate reciclării. De asemenea, în viitorul apropiat urmează o serie de astfel de acţiuni, cu scopul încurajării acestei mişcări.

Un alt mod de a reutiliza ambalajele de plastic, inspirat din practicile europene, este prezenţa staţiilor de reumplere a recipientelor pentru detergenţii de rufe şi vase BIO de la Planet Pure. Produsele Planet Pure sunt certificate de "Austria Bio Garantie", având la bază ingrediente şi compuşi proveniţi din extracte de plante, iar ambalajele reutilizabile sunt compuse 100% din bioplastice (trestie de zahăr). Astfel de staţii permit reumplerea recipientelor, diminuând achiziţia mai multor ambalaje, iar cei de la dm spun că vor să extindă această posibilitate în cât mai multe drogherii din ţară.

Responsabilitate socială

dm drogerie markt s-a implicat pe parcursul anul 2022 în mai multe proiecte sociale. Ultimul proiect în care compania a adus schimbări a fost realizat în parteneriat cu P&G şi poartă denumirea O sală de clasă ca acasă. Împreună, cei doi parteneri, au renovat o sală de clasă primară din judeţul Timiş la standarde europene.

Pe de altă parte, datorită situaţiei vulnerabile în care Ucraina se află din cauza războiul, compania s-a implicat activ în ajutarea persoanelor afectate de conflict, prin intermediul Crucii Roşii Române şi a Organizaţiei Umanitare Concordia, donând produse de aproximativ 20.000 de euro.

Campania binelui este un alt proiect în care dm drogerie a donat celor 850 de copii din Satele SOS şi comunităţile vulnerabile din ţară, aproximativ 23.000 Euro. Prin ajutorul financiar compania a susţinut casa dm de la Cisnădie, din judeţul Sibiu, timp de un an de zile. Fapt pentru care, la Gala Recunoştinţei SOS, dm drogerie markt a primit premiul pentru implicare în cadrul proiectelor care au vizat Casele SOS.

Tot în perioada sărbătorilor brandul a organizat şi campania Giving Friday, prin intermediul căreia a oferit o masă caldă, timp de 6 luni, unor copii fără posibilităţi. Până în prezent, au fost oferite prin acest proiect peste 23.000 de mese calde, în ultimii trei ani. Giving Friday este o campanie recurentă, în luna noiembrie urmând să aibă loc o nouă ediţie, în toate magazinele dm din ţară. Compania încurajează clienţii să experimenteze magazinul dm online sau să le treacă pragul în ultima vineri din luna noiembrie şi să achiziţioneze produse din magazine. 5% din încasările dm din acea zi sunt donate, în fiecare an, în cadrul campaniei.

„Ne implicăm activ în donaţii şi proiecte sociale care aduc mai aproape comunitatea de brand. Este o onoare să putem oferi înapoi susţinerea noastră în comunităţile care au nevoie şi să le arătăm că ne pasă cu adevărat. Campaniile sociale şi cele de sustenabilitate au o pondere mare în proiectele noastre din România şi vom continua şi în următorul an financiar să contribuim cât putem de mult prin proiecte de acest gen. Totodată, vrem să continuăm conceptul MEREUAVANTAJOS şi să creştem în drogheriile noastre varietatea produselor sustenabile, astfel, clienţii noştri să aibă mai multe variante de produse la un preţ favorabil”, a declarat dna. Ivana Martinakova, CEO-ul dm drogerie markt.

dm ca angajator

dm drogerie markt investeşte în oamenii săi. Cu ajutorul platformei de e-learning, compania pune la dispoziţia angajaţilor training-uri, cursuri şi conţinut educaţional, în vederea dezvoltării personale şi profesionale. Cu puţin timp în urmă, dm drogerie markt a lansat un program de dezvoltare a abilităţilor de conducere care vizează directorii de magazine, iar pentru următorul an brandul pregăteşte un seminar nou, pentru Middle Management, cu tema Cultura organizaţională bazată pe dialog.

Totodată, dm drogerie markt a lansat în urmă cu două luni şi un site de recrutare unde se prezintă toate departamentele companiei, descrierea activităţii şi posturile vacante. Astfel, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot aplica printr-un simplu click: dm jobs.

„La dm, considerăm că suntem mai mult decât un angajator, suntem o comunitate, care se extinde odată cu expansiunea companiei. Acţiunile tuturor colegilor reflectă un set de valori bine definite şi ne determină să acţionăm ca un colectiv în comunitate. Dezvoltarea personală şi profesională a membrilor echipei se realizează prin diverse oportunităţi de formare şi perfecţionare, fie că vorbim despre sediul central, filialele dm sau centrul de distribuţie. Astfel, acordăm o atenţie sporită proiectelor interne menite să ofere colegilor cât mai multe soluţii inovatoare pentru o evoluţie armonioasă în cadrul companiei dm”, a declarat Anita Pop, HR Manager dm drogerie markt România.