Parcările de lângă aeroport intră sub control ANAF

Parlamentul dezbate o propunere legislativă care introduce reguli stricte de transparenţă şi disciplină fiscală pentru parcările destinate pasagerilor curselor aeriene, aflate pe o rază de maximum 5 km de aeroporturi.

Potrivit iniţiativei, toţi operatorii vor fi obligaţi să emită bonuri fiscale sau factură electronică pentru fiecare plată, iar neemiterea documentelor fiscale va fi sancţionată cu amendă de până la 30.000 lei, inclusiv cu suspendarea activităţii în caz de abateri repetate.

Control fiscal extins în zona aeroporturilor

„Mulţi dintre operatori încasează tarifele fără să emită bon fiscal”, spune inițiatorul, deputatul PSD Lucian-Nicolae Andrușcă, ceea ce afectează veniturile statului, creează „concurenţă neloială” şi lasă consumatorii „fără dovada plăţii”.

Potrivit expunerii de motive, proiectul urmărește să „creeze un regim special şi transparent” pentru această activitate, „să protejeze consumatorii” şi să elimine avantajele celor care funcţionează la negru în zona aeroporturilor.

Amenzile încasate, raportate Parlamentului

Pentru pasageri, beneficiile sunt directe: bonul sau factura fiscală are „valoarea unui contract de depozit”, oferind clienţilor garanţii în caz de furt sau daune, iar parcările trebuie să păstreze înregistrările video timp de cel puțin 30 de zile. În plus, tarifele şi datele operatorului vor trebui afişate clar, iar plata electronică devine obligatorie, fără diferenţe de preţ între cash şi card.

Parlamentarul PSD susţine că proiectul „nu introduce taxe noi”, ci „creează un mediu concurenţial corect”, contribuind la creşterea încasărilor ANAF.

Agenției Naționale de Administrare Fiscală i se cere, de asemenea, să includă anual într-un raport către Parlament date despre aplicarea măsurilor – numărul de controale, sancțiunile și veniturile colectate din amenzile aplicate operatorilor care nu respectă legea.