PENNY, investiție colosală în primul său depozit zero gaz din România. Cu noul centru logistic s-au creat 200 de noi locuri de muncă în sudul țării 

„Acum un an anunțam începerea lucrărilor la cel de-al cincilea centru logistic PENNY | REWE Romania din Mihăilești, județul Giurgiu cu o investiție de 35 milioane de euro. Ieri m-am am bucurat să văd alături de colegii mei acest plan realizat. Este un moment important pentru PENNY | REWE Romania, fiind primul centru logistic din rețeaua noastră care funcționează 100% fără încălzire pe gaz, are instalate panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru mașini electrice, precum și un sistem complex de monitorizare pentru consumul electric și termic.

Cu această ocazie le spun bun venit și mult succes celor 200 de colegi care vor contribui la deservirea a până la 100 de magazine până în 2027. Investiția este parte a strategiei PENNY de a ajunge la 1000 de magazine până în 2035, strategie ce însumează 3 miliarde de euro investiți în magazine și capacități logistice”, a declarat Daniel Gross, CEO-ul Penny.