PENNY, investiție colosală în primul său depozit zero gaz din România. Cu noul centru logistic s-au creat 200 de noi locuri de muncă în sudul țării 

PENNY România a inaugurat depozitul logistic din Mihăilești, județul Giurgiu, primul din rețeaua companiei care funcționează 100% fără încălzire pe gaz, folosind soluții bazate pe recuperarea căldurii reziduale și pompe de căldură.
Foto: Penny România
Mădălina Dinu
06 nov. 2025, 10:01, Economic

 

„Acum un an anunțam începerea lucrărilor la cel de-al cincilea centru logistic PENNY | REWE Romania din Mihăilești, județul Giurgiu cu o investiție de 35 milioane de euro. Ieri m-am am bucurat să văd alături de colegii mei acest plan realizat. Este un moment important pentru PENNY | REWE Romania, fiind primul centru logistic din rețeaua noastră care funcționează 100% fără încălzire pe gaz, are instalate panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru mașini electrice, precum și un sistem complex de monitorizare pentru consumul electric și termic.

Cu această ocazie le spun bun venit și mult succes celor 200 de colegi care vor contribui la deservirea a până la 100 de magazine până în 2027. Investiția este parte a strategiei PENNY de a ajunge la 1000 de magazine până în 2035, strategie ce însumează 3 miliarde de euro investiți în magazine și capacități logistice”, a declarat Daniel Gross, CEO-ul Penny.

Depozitul include zone dedicate pentru recepție, depozitare și expediere, acoperind întregul lanț de produse – de la marfă congelată și carne proaspătă, la legume și fructe standard și fresh – toate gestionate în condiții de temperatură controlată.

Printre principalele elemente ale noului centru logistic se numără:

  • Sistem de încălzire fără gaz, bazat pe recuperarea căldurii de la instalația de frig industrial și completat de pompe de căldură;
  • Panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 800 kWp, destinate consumului propriu;
  • Două stații duble de încărcare pentru mașini electrice, cu o putere totală de 88 kW;
  • Sistem inteligent de iluminare LED cu senzori de prezență și intensitate adaptivă;
  • Monitorizare integrată a consumului energetic printr-un sistem avansat de management al clădirii (BMS).

Depozitul de la Mihăilești este cel de-al cincilea proiect de infrastructura logistică PENNY din România, alături de centrele din Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași.

 