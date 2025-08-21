Piaţa de capital avertizează Guvernul: Avem nevoie de stabilitate în taxarea investiţiilor

Cei mai mari brokeri şi administratorii de fonduri mutuale, reuniţi miercuri la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), au lăsat rivalităţile deoparte şi au transmis Guvernului un mesaj comun împotriva schimbărilor bruște de taxe. Ei avertizează că fragilul echilibru al pieţei de capital şi una dintre puţinele poveşti de succes ale economiei româneşti – atragerea populaţiei şi a capitalului privat către bursă – ar putea fi puse în pericol de decizii fiscale pripite.

Ministerul Finanţelor a propus recent majorarea impozitelor pe câştigurile din tranzacţii bursiere, de la 1% la 2% pentru deţineri mai mari de un an şi de la 3% la 4% pentru cele sub un an. La prima vedere sumele nu par mari: un profit de 1.000 de lei ar însemna o taxă mai mare cu 10 lei. Însă, spun brokerii, miza nu sunt câţiva lei în plus, ci chiar încrederea investitorilor.

„Credem că piaţa poate să accepte aceste niveluri, dar este foarte important ca investitorii să stea liniştiţi că asta va fi şi nu va mai veni şi altceva”, a explicat Remus Vulpescu, director general al BVB, citat de analiștii Ziarului Financiar.

Bursa, singura care asigură colectarea integrală a impozitelor

Introdus în 2023, actualul sistem de taxare presupune impozit reţinut direct de brokeri sau fonduri, eliminând declaraţiile anuale şi birocratia pentru investitori. Rezultatul a fost că numărul investitorilor aproape s-a dublat, iar gradul de colectare a ajuns la 100%, un record pentru economia locală: „Bursa, ca domeniu de activitate care atrage investitori, contribuie la un grad de colectare de 100% a impozitelor. Nu cunosc un alt sector unde colectarea să fie la fel de completă”, a punctat Virgil Zahan, CEO al Goldring.

Temerea participanţilor la piaţa de capital este că modificările repetate ar putea grăbi vânzările, ar trage în jos preţurile acţiunilor şi ar complica listările prin care statul vrea să atragă bani la buget: „Orice ştire legată de majorarea taxelor poate genera un val de vânzări, cu impact şi asupra fondurilor de pensii”.

Brokerii cer menţinerea nivelului actual de taxare

Potrivit fondatorului TradeVille, cel mai important broker de retail din România, care are peste 100.000 de clienţi şi a intermediat doar anul acesta tranzacţii de 2,3 miliarde de lei, menţinerea actualului regim fiscal este esenţială: „Ceea ce propunem şi solicităm este ca nivelul de taxare să fie menţinut la nivelul actual pentru a proteja piaţa de capital, care este în creştere şi poate ajuta la privatizări şi finanţări”.

Altfel, România riscă să îşi piardă avantajul câştigat greu, spun brokerii profesioniști: „Am văzut un influx de clienţi şi de volume datorită faptului că România a devenit, din punct de vedere fiscal, net competitivă faţă de alte ţări. Schimbarea acestui sistem poate să aibă efectul invers”, consideră directorul adjunct BT Capital Partners, Vlad Pintilie.

Corecţiile din piaţă pot închide uşa listării companiilor de stat

Semnalele negative din piaţă se observă deja. Indicele BET a scăzut trei zile la rând după apariţia proiectului de majorare, iar o corecţie mai amplă ar închide „fereastra favorabilă” prin care statul ar putea lista sau vinde pachete minoritare la companii precum Romgaz şi Hidroelectrica, la preţuri record.

Mai mult decât atât, potrivit analiștilor citați, România ar putea pierde din atractivitatea regională chiar în momentul în care spera la o promovare în categoria pieţelor emergente MSCI (indice global care reuneşte bursele ţărilor aflate în dezvoltare) – un pas care ar aduce vizibilitate la nivel mondial şi acces la fonduri internaţionale de peste 1.300 miliarde de dolari.

„Doar prin menţinerea acestor condiţii putem spera la venituri mai mari pentru buget, nu la o descurajare bruscă ce ar genera vânzări şi scăderea preţurilor”, a explicat șeful Asociației Administratorilor de Fonduri, Jan Pricop, organizaţie care reprezintă o industrie cu active de 50 miliarde de lei şi un milion de investitori.