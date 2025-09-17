Planta aromatică din bucătărie care poate reduce inflamația și stimula sistemul imunitar

Cimbrul conține vitamina A, care ajută la întărirea vederii, precum și vitamine B, care ameliorează stresul. De asemenea, conține vitamina C, care protejează celulele organismului și previne infecțiile.

Planta conține, de asemenea, fier, mangan, calciu și magneziu, care întăresc sănătatea oaselor și a sângelui, potrivit Independent.

„Toate acestea contribuie la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea răcelilor, gripei și a altor boli, iar creșterea consumului de cimbru poate îmbunătăți funcționarea sistemului imunitar”, a declarat într-un comunicat Asociația Colegiilor Medicale Naturopatice Acreditate din Washington D.C.

Doar un praf de cimbru pentru a preveni cancerul

Acesta nu este singurul motiv pentru care oamenii ar trebui să folosească cimbrul la gătit.

La fel ca pătrunjelul, oregano și mușețelul, cimbrul este o flavonă, un tip de substanță chimică pe bază de plante care poate reduce inflamația cancerigenă din organism, potrivit Cleveland Clinic.

Inflamația poate duce, de asemenea, la boli autoimune, neurodegenerative, gastrointestinale și cardiace. Împreună, bolile inflamatorii sunt responsabile pentru mai mult de jumătate din totalul deceselor la nivel global, afirmă clinica.

Dar doar un praf de cimbru peste orez, pui la cuptor sau alte mâncăruri este suficient pentru ca oamenii să simtă aceste beneficii.

Un ulei esențial versatil

Uleiul de cimbru, obținut prin aburirea și distilarea plantei, conține un compus numit timol, care este utilizat în apă de gură, conservanți, dezinfectanți și pesticide.

Timolul are proprietăți antibacteriene, potrivit Sonia Uyterhoeven, grădinarul responsabil cu educația publică la Grădina Botanică din New York.

Ingredientul activ este responsabil pentru mirosul proaspăt și mentolat al plantei, iar cercetările anterioare au arătat că poate contribui la sănătatea creierului.

Cu toate acestea, uleiul de cimbru nu trebuie înghițit sau utilizat nediluat pe piele, potrivit Healthline.

Utilizarea cimbrului datează din vremea faraonilor

„Desigur, aceasta nu este o informație nouă, de secole, plantele și condimentele sunt utilizate pentru conservarea alimentelor. În ultimul deceniu, studiile au arătat că cimbrul și busuiocul pot chiar să protejeze împotriva contaminării microbiene”, a remarcat Uyterhoeven.

Folosit odinioară în practicile de îmbălsămare ale vechilor egipteni cu mii de ani în urmă, cimbrul proaspăt poate fi adăugat în sosurile de salată preparate în casă, în cocktailuri, omlete sau într-o ceașcă de ceai pentru a combate răceala sau durerea în gât.