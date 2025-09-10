Pluxee lansează Soluții pentru IMM, un hub de parteneriate și oferte speciale, creat pentru antreprenorii din comunitatea IMM Connect

Prin Soluții pentru IMM, membrii IMM Connect pot descoperi oferte speciale și beneficii deosebite, puse la dispoziție de furnizori consacrați.

Fiecare soluție listată este atent selecționată și special gândită pentru a oferi calitate și suport real pentru dezvoltarea afacerilor.

Antreprenorii și liderii de IMM-uri pot accesa secțiunea Soluții pentru IMM simplu și rapid, din platforma intuitivă Pluxee IMM Connect.

Pluxee România, partenerul global pentru beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților la locul de muncă, lansează Soluții pentru IMM, o secțiune de tip marketplace integrată în platforma Pluxee IMM Connect, prin care antreprenorii și liderii de IMM-uri din România au acces gratuit la o gamă variată de servicii oferite de furnizori recunoscuți, parteneri de încredere ai Pluxee.

Dedicată companiilor mici și mijlocii din România, Pluxee IMM Connect reunește resurse, instrumente și conținut educațional – Webinare, eBook-uri, podcasturi și articole realizate în parteneriat cu experți din domenii diverse. Scopul ei este de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a afacerilor și a facilita conexiuni valoroase între membrii comunității, din care fac parte peste 4.400 de antreprenori și manageri – pentru a construi relații autentice și parteneriate pe termen lung.

Prin noua secțiune Soluții pentru IMM, membrii comunității au la dispoziție un hub de parteneri care asigură servicii de calitate validate în piață, ce răspund unor nevoi de business cât mai variate, de la soluții pentru digitalizare, telecomunicații, servicii financiare și consultanță, până la servicii de marketing sau CRM. Fiecare ofertă este atent selecționată, pentru a aduce valoare concretă, a-i ajuta pe antreprenori să economisească timp și resurse, oferind suport real în dezvoltarea afacerilor pe termen lung.

„Lansarea secțiunii Soluții pentru IMM este un nou pas important în misiunea Pluxee de a susține comunitatea antreprenorială, construind ecosisteme sustenabile în jurul IMM-urilor din România. Într-un mediu de afaceri dinamic, eficiența operațională și colaborările de încredere fac diferența. Antreprenorii și liderii de IMM-uri au nevoie de expertiză relevantă și soluții fezabile pentru provocările pe care le întâmpină zilnic. De aceea, prin Soluții pentru IMM, oferim un cadru în care aceștia pot identifica rapid parteneriate solide și fiecare ofertă listată este gândită să economisească timp si resurse, ajutând companiile sa se dezvolte sustenabil. Inovațiile Pluxee în materie de servicii și de soluții de digitalizare sunt reflectate și de percepția clienților noștri. 91% dintre ei consideră că angajații lor sunt foarte mulțumiți de produsele și serviciile Pluxee, iar 99% plănuiesc să rămână partenerii noștri, potrivit rezultatelor Brand & CX Tracker 2025, Studiu Global condus de Pluxee & Ipsos”, a declarat Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria.

Cum funcționează Soluții pentru IMM

Mecanismul de funcționare are la bază trei pași simpli:

Companiile interesate de oferte își creează un cont gratuit în comunitatea Pluxee IMM Connect, ceea ce le oferă acces la toate beneficiile din platformă, inclusiv la secțiunea Soluții pentru IMM. După crearea contului, antreprenorii și liderii de IMM-uri pot accesa secțiunea Soluții pentru IMM din platformă și explora ofertele disponibile. Alegerea unei oferte presupune completarea și trimiterea unui formular online, după care solicitantul va fi contactat telefonic sau pe e-mail de către furnizorul care a listat oferta respectivă pentru a stabili următorii pași ai colaborării.

Astfel, membrii comunității Pluxee IMM Connect intră în contact direct cu parteneri de încredere și beneficiază de discounturi și oferte speciale din partea furnizorilor, toate fiind menite să le ofere suport real pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a afacerilor.

Parteneri de referință

Brandurile partenere din secțiunea Soluții pentru IMM sunt: Vodafone Business, Ascendis, Beans United, Nadia Oanea – Tax&Training, easySales, Finqware, Code of Talent și Revista Cariere. Acești parteneri își oferă expertiza și serviciile pentru a se alinia cu interesele antreprenorilor și managerilor din comunitatea IMM Connect, care urmăresc constant extinderea și dezvoltarea afacerilor, fiind preocupați de tot ceea ce le poate susține creșterea: de la educația antreprenorială și accesul la finanțări, până la marketing, branding, reglementări fiscale și salarizare. Noutățile legislative, digitalizarea și inovațiile tehnologice sunt, de asemenea, subiecte de interes pentru companii, precum și îmbunătățirea eficienței operaționale și eficiența proceselor de recrutare și loializare a angajaților.

În acest fel, Soluții pentru IMM nu este doar un spațiu în care afacerile mici și mijlocii din România găsesc resurse pentru creștere echilibrată, ci și un loc în care partenerii colaboratori își pot promova serviciile de tip Business-to-Business.