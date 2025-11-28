„Podul de flori” de la Ungheni va fi gata până la sfârșitul anului viitor

Premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu a inspectat joi lucrările de construcție a noului pod. Începute în 26 aprilie 2025, lucările de construcție se ridică la 33 de milioane de euro.

„Podul de la Ungheni e un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova. Va fi primul pod construit după mai bine de 60 ani peste râul Prut. Proiectul avansează conform planului, iar obiectivul nostru este ca podul să fie funcțional până la sfârșitul anului viitor. Acest pod va conecta Moldova de viitoarea Autostradă A8 – Târgu Mureș – Iași – Ungheni – Chișinău și ne va integra în rețeaua europeană de transport”, a declarat premierul.

Podul va avea o lungime de 261 de metri și va fi alcătuit din două poduri paralele, având fiecare câte două benzi pe sens și trotuare.

Guvernul Republicii Moldova anunță că au fost inițiate studiile de fezabilitate pentru alte patru poduri peste Prut.

Lucările la noul pod au fost inspectate, în octombrie, și de Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor de la București. Acesta spunea că lucrările sunt în graficul contractat, iar anul viitor se va putea circula peste râul Prut pe un nou pod.