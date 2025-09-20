Porsche, aflat în criză, mizează pe motoare cu combustie și amână lansarea unor modele electrice

„Traversăm în prezent transformări masive în industria auto, motiv pentru care reorganizăm Porsche la nivel cuprinzător”, a declarat directorul executiv Oliver Blume, potrivit agenției dpa.

Decizia vine ca răspuns la noile realități de piață și la cerințele clienților, a adăugat acesta. Pe lângă noile modele cu motoare cu ardere internă, vor fi dezvoltate și versiuni succesoare pentru actualele vehicule pe benzină, precum Panamera și Cayenne.

În schimb, noul SUV electric de mari dimensiuni al Porsche, destinat în primul rând pieței americane, va fi disponibil inițial doar cu motor pe combustie și versiune hibrid plug-in.

Lansarea pe piață a anumitor modele complet electrice va avea loc ea mai târziu decât era programat inițial, din cauza întârzierilor în procesul de extindere a mobilității electrice. Printr-un mix de sisteme de propulsie, obiectivul este să fie acoperită întreaga gamă de cerințe ale clienților, a mai spus Blume.

Porsche, parte a Volkswagen Group, resimte presiunea financiară

Marja operațională pentru 2025 va fi de cel mult 2%, ceea ce înseamnă un profit redus din cifra de afaceri estimată la 37–38 miliarde de euro. Anterior, directorul Oliver Blume prognoza o marjă de 5–7%.

Constructorul german de automobile sport a intrat într-o criză accentuată în ultimele luni, cu vânzări sub așteptări în China și Statele Unite. Tarifele impuse de Washington au afectat suplimentar afacerile, iar profitul net din primele șase luni a scăzut cu 71%, la 718 milioane de euro.

Pentru a compensa, Porsche pregătește un nou program de economii, care include și reducerea locurilor de muncă în Stuttgart.