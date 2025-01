Povestea unei tinere românce care a lăsat lumea corporaţiilor în spate pentru o variantă ceva mai dulce. Ea a plecat din multinaţională şi a reuşit să deschidă un business de succes la baza căruia stă pasiunea pentru cofetărie

Alina Răducan a pornit în 2015 businessului Sweet Moments prin deschiderea unei cofetării în Bucureşti. Anterior, ea a lucrat în cadrul unei companii multinaţionale care se ocupa cu distribuirea de echipamente medicale, însă pasiunea ei pentru dulciuri a primat, ceea ce a determinat-o să înceapă un curs de cofetar.

„Cât timp eram angajată, le duceam colegilor mei prăjituri, iar feedback-ul oamenilor a fost unul bun, cel care m-a îndrumat pe calea antreprenoriatului a fost chiar directorul companiei la care lucram. El m-a sfătuit să fac o şcoală de cofetari şi să văd dacă dezvolt această pasiune” a declarat Alina Răducan.

Cofetăria s-a deschis în anul 2015, iar prima locaţie aleasă de antreprenoare pentru business a fost Berceni. Alina Răducan este de părere că drumul antreprenoriatului nu a fost uşor, iar cea mai mare problemă cu care s-a confruntat în mod constant a fost lipsa de personal.

„La începutul anului 2014, am început cursurile de cofetărie, iar un an mai târziu am deschis cofetăria împreună cu laboratorul de în Berceni. Este o locaţie pe care o avem şi azi. Dacă ştiam că va fi atât de greu, cred că nu mai începeam. O mare problemă a fost personalul, oamenii nu mai sunt dispuşi să muncească” a mai spus Alina Răducan.