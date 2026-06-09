Premieră națională. Aterizările și decolările pe aeroportul Henri Coandă vor fi coordonate

Aterizările și decolările vor fi coordonate, anunță reprezentanții aeroportului bucureștean care consideră că astfel „Henri Coandă” intră în liga marilor aeroporturi europene. Sistemul va permite „optimizarea capacității operaționale” și va fi introdus în baza unui acord semnat cu o companie britanică.

„Aeroportul Henri Coandă va fi coordonat de cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume, Airport Coordination Limited, firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele. În cadrul unui acord multianual care va intra în vigoare pe 25 octombrie 2026, începând cu sezonul de iarnă 2026-2027, Airport Coordination Limited va furniza servicii complete de coordonare la Aeroportul Henri Coandă București, considerat a fi unul dintre aeroporturile cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală și de Est”, au transmis, marți, reprezentanții aeroportului.

Potrivit anunțului, odată cu introducerea procesului de coordonare la cel mai înalt nivel (nivelul 3), funcționarea operațională a Aeroportului „Henri Coandă” se va optimiza semnificativ. Astfel, zborurile vor fi programate prin aprobarea de „sloturi” (ore fixe de aterizare și decolare), ceea ce va permite coordonarea capacității reale a pistelor și terminalelor cu numărul programat de zboruri.

Aterizări și decolări coordonate: beneficiile sistemului

Procesul de coordonare reprezintă o îmbunătățire fundamentală a modului de funcționare principalului aeroport al României, oferind o serie de beneficii imediate.

„Utilizarea mai eficientă a infrastructurii aeroportuare existente. Fiecare aterizare și decolare este aliniată la capacitatea declarată a aeroportului, asigurând utilizarea optimă a pistelor, a locurilor de staționare a aeronavelor și a terminalelor;

Reducerea aglomerației și îmbunătățirea punctualității companiilor aeriene. Aterizările și decolările se echilibrează pe parcursul zilei, diminuând presiunea din orele de vârf și contribuind la o desfășurare constantă a operațiunilor;

Predictibilitate operațională. Aeroportul trece la un plan sezonier coordonat, cu o planificare mai eficientă a serviciilor și resurselor operaționale (porți de îmbarcare, locuri de parcare a avioanelor, benzi de bagaje etc);

Bază solidă pentru o creștere a traficului. Capacitatea operațională a aeroportului va fi gestionată eficient pe măsură ce va crește numărul de zboruri și de pasageri”, au explicat reprezentanții Aeroportului Henri Coandă.

Sistem folosit în toate marile aeroporturi

În Europa, beneficiază de coordonare de nivel 3 toate marile aeroporturi europene, inclusiv Londra, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Bruxelles, Viena, Berlin Schonefeld, Frankfurt, Stuttgart, Roma, Milano, Barcelona și Madrid.

Conform statisticilor, Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București este principala poartă internațională a României. În anul 2025 a avut peste 17 milioane de pasageri și 127.700 de aterizări și decolări.