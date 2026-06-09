Prima pagină » Economic » Premieră națională. Aterizările și decolările pe aeroportul Henri Coandă vor fi coordonate

Premieră națională. Aterizările și decolările pe aeroportul Henri Coandă vor fi coordonate

Aterizările și decolările pe aeroportul Henri Coandă vor fi coordonate. Este vorba despre un sistem modern care va fi introdus în premieră în România. Reprezentanții aeroportului din Otopeni au încheiat un acord cu o companie britanică.
Premieră națională. Aterizările și decolările pe aeroportul Henri Coandă vor fi coordonate
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Petru Mazilu
09 iun. 2026, 09:15, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Aterizările și decolările vor fi coordonate, anunță reprezentanții aeroportului bucureștean care consideră că astfel „Henri Coandă” intră în liga marilor aeroporturi europene. Sistemul va permite „optimizarea capacității operaționale” și va fi introdus în baza unui acord semnat cu o companie britanică.

„Aeroportul Henri Coandă va fi coordonat de cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume, Airport Coordination Limited, firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele. În cadrul unui acord multianual care va intra în vigoare pe 25 octombrie 2026, începând cu sezonul de iarnă 2026-2027, Airport Coordination Limited va furniza servicii complete de coordonare la Aeroportul Henri Coandă București, considerat a fi unul dintre aeroporturile cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală și de Est”, au transmis, marți, reprezentanții aeroportului.

Potrivit anunțului, odată cu introducerea procesului de coordonare la cel mai înalt nivel (nivelul 3), funcționarea operațională a Aeroportului „Henri Coandă” se va optimiza semnificativ. Astfel, zborurile vor fi programate prin aprobarea de „sloturi” (ore fixe de aterizare și decolare), ceea ce va permite coordonarea capacității reale a pistelor și terminalelor cu numărul programat de zboruri.

Aterizări și decolări coordonate: beneficiile sistemului

Procesul de coordonare reprezintă o îmbunătățire fundamentală a modului de funcționare principalului aeroport al României, oferind o serie de beneficii imediate.

„Utilizarea mai eficientă a infrastructurii aeroportuare existente. Fiecare aterizare și decolare este aliniată la capacitatea declarată a aeroportului, asigurând utilizarea optimă a pistelor, a locurilor de staționare a aeronavelor și a terminalelor;

Reducerea aglomerației și îmbunătățirea punctualității companiilor aeriene. Aterizările și decolările se echilibrează pe parcursul zilei, diminuând presiunea din orele de vârf și contribuind la o desfășurare constantă a operațiunilor;

Predictibilitate operațională. Aeroportul trece la un plan sezonier coordonat, cu o planificare mai eficientă a serviciilor și resurselor operaționale (porți de îmbarcare, locuri de parcare a avioanelor, benzi de bagaje etc);

Bază solidă pentru o creștere a traficului. Capacitatea operațională a aeroportului va fi gestionată eficient pe măsură ce va crește numărul de zboruri și de pasageri”, au explicat reprezentanții Aeroportului Henri Coandă.

Sistem folosit în toate marile aeroporturi

În Europa, beneficiază de coordonare de nivel 3 toate marile aeroporturi europene, inclusiv Londra, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Bruxelles, Viena, Berlin Schonefeld, Frankfurt, Stuttgart, Roma, Milano, Barcelona și Madrid.

Conform statisticilor, Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București este principala poartă internațională a României. În anul 2025 a avut peste 17 milioane de pasageri și 127.700 de aterizări și decolări.

Recomandarea video

Fake-news pe rețele cu Beach, Please!: „Nu este adevărat, totul merge mai departe”
G4Media
Ce poți face în Mexic 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
GSP.ro
Bine ați venit în noua republică prezidențială România. Cu Eugen Tomac prim-ministru, Nicușor Dan ar putea deveni președinte-premier. Analiștii avertizează: Parlamentul va ajunge for decorativ
Gandul
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
Libertatea
Zodia care va străluci în această vară. Dragostea, banii și cariera se aliniază perfect pentru acest nativ
CSID
Inventatorul Adrian Roșca a realizat o mașină care poate să ajungă la 300 km/h în doar o secundă. Teoretic!
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia