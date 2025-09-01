Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat începând de astăzi. Amenzile cresc și ele

Prețul rovinietei pentru autoturisme se schimbă de astăzi, 1 septembrie, majorările fiind între un euro și 22 de euro. Totodată, șoferii care nu au rovinietă riscă amenzi mai mari.

CNAIR anunță că, începând tot de la 1 septembrie 2025, tarifele aplicate pentru autoturisme se actualizează pe întreaga rețea de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi.

Noile prețuri pe care șoferii le vor avea de plătit pentru rovinietă sunt următoarele:

rovinieta pentru o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro

rovinieta pentru 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro

rovinieta pentru 30 de zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro

rovinieta pentru 60 de zile: de la 8,4 euro la 15 euro

rovinieta pentru 12 luni: de la 28 de euro la 50 de euro

Și sancțiunile aplicate celor care circulă fără rovinietă devin mai mari. Amenda minimă pentru autoturisme crește de la 250 la 500 de lei, iar cea maximă urcă de la 500 la 1.000 de lei.

„În ceea ce priveşte tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise”, a transmis CNAIR.

CNAIR mai amintește șoferilor că rovinieta și peajul pentru podurile Fetești și Cernavodă pot fi plătite prin mai multe modalități. Mai exact: