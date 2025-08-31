Ce se schimbă din 1 septembrie. Crește prețul rovinietei și se majorează plafonul de scutire de TVA pentru firme

Prețul rovinietei pentru autoturisme va crește de la 1 septembrie, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Astfel, de luni, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează:

rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

În plus, se schimbă și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme: de la 250 la 500 de lei (valoarea minimă) și de la 500 la 1.000 de lei (valoarea maximă).

În ceea ce privește tarifele achitate pentru roviniete înainte de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile toată perioada pentru care au fost emise.

Ce schimbări a decis Guvernul

Anunțul CNAIR vine după ce Executivul a adoptat, joi, actul normativ care actualizează unele prețuri, dar cu termenul de intrare în vigoare la 10 zile de la publicare.

Mai exact, Ordonanța Guvernului nr 23/2025, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, adoptată joi și publicată vineri în Monitorul Oficial nr. 808, are specificat termen de intrare în vigoare de 10 zile de la data publicării.

Prin actul normativ se actualizează tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naţionale din România, în conformitate cu prevederile incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare.

Pentru celelalte categorii de vehicule, taxele cresc proporțional, conform anexelor la ordonanță. Impactul privind majorarea tarifelor va fi de aproximativ 30 milioane de euro.

Tarifele de utilizare și tarifele de trecere de pod achitate anterior intrării în vigoare a noilor tarife își vor menține valabilitatea.

Noile modificări aduse Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 mai vizează:

actualizarea cuantumului amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile prevăzut în anexa nr. 2. Astfel, amenda aplicată în cazul lipsei rovinietei valabile pentru autoturisme crește, de asemenea, de la 275-550 de lei în prezent, la 500-1.000 de lei;

actualizarea cuantumului amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului (taxei de pod) valabil prevăzut în anexa nr. 4. Mai precis, amenzile minime pentru neplata peajului se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei.

Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Fetești, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, și de douăzeci de ori tariful de trecere – pentru amenda maximă.

Totodată, actul normativ instituie tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, după cum urmează:

podul situat pe DN 2A, între localitățile Giurgeni și Vadu Oii (anexa 6 la ordonanță);

podurile de pe Autostrada A2, între localitățile Fetești și Cernavodă (anexa 7 la ordonanță).

Astfel, taxa de pod pentru autoturisme va fi majorată după cum urmează:

de la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă;

de la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii.

Guvernul a majorat la 395.000 lei plafonul de scutire de TVA pentru firmele mici

Tot joi Guvernul a aprobat o ordonanță de modificare a Codului fiscal prin care plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici crește de la 300.000 de lei la 395.000 lei, începând cu 1 septembrie 2025.

Măsura transpune în legislația națională Directiva UE 2020/285, care permite întreprinderilor mici să aplice regimul special de scutire și în alte state membre, cu condiția ca cifra de afaceri la nivel european să nu depășească 100.000 de euro, iar operațiunile realizate într-un stat membru să se încadreze în plafonul de scutire aplicabil acolo.

Astfel, firmele care se încadrează în noul plafon nu vor colecta TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii, dar nu vor putea deduce TVA pentru achiziții.

Potrivit ordonanței, contribuabilii care au depășit în luna august vechiul plafon de 300.000 de lei, dar nu și pe cel nou, de 395.000 de lei, nu vor fi obligați să se înregistreze în scopuri de TVA. În schimb, dacă în august a fost depășit și plafonul majorat, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea până la 10 septembrie și să aplice regimul normal de taxare de la această dată.

Totodată, firmele deja înregistrate în scopuri de TVA, dar care nu au depășit plafonul de scutire în anul anterior și nici plafonul actualizat, pot solicita scoaterea din evidență pentru a reveni la regimul special de scutire.

Ordonanța mai introduce modificări privind locul prestării pentru servicii cu prezență virtuală sau transmise online, acestea urmând a fi impozitate în statul membru de consum, conform reglementărilor europene privind TVA.