Ce se schimbă din 1 septembrie. Crește prețul rovinietei și se majorează plafonul de scutire de TVA pentru firme

Prețul rovinietei pentru autoturisme va crește de la 1 septembrie, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Astfel, de luni, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează:
În plus, se schimbă și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme: de la 250 la 500 de lei (valoarea minimă) și de la 500 la 1.000 de lei (valoarea maximă).
În ceea ce privește tarifele achitate pentru roviniete înainte de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile toată perioada pentru care au fost emise.
Anunțul CNAIR vine după ce Executivul a adoptat, joi, actul normativ care actualizează unele prețuri, dar cu termenul de intrare în vigoare la 10 zile de la publicare.
Mai exact, Ordonanța Guvernului nr 23/2025, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, adoptată joi și publicată vineri în Monitorul Oficial nr. 808, are specificat termen de intrare în vigoare de 10 zile de la data publicării.
Prin actul normativ se actualizează tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naţionale din România, în conformitate cu prevederile incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare.
Pentru celelalte categorii de vehicule, taxele cresc proporțional, conform anexelor la ordonanță. Impactul privind majorarea tarifelor va fi de aproximativ 30 milioane de euro.
Tarifele de utilizare și tarifele de trecere de pod achitate anterior intrării în vigoare a noilor tarife își vor menține valabilitatea.
Noile modificări aduse Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 mai vizează:
Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Fetești, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, și de douăzeci de ori tariful de trecere – pentru amenda maximă.
Totodată, actul normativ instituie tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, după cum urmează:
Astfel, taxa de pod pentru autoturisme va fi majorată după cum urmează:
Tot joi Guvernul a aprobat o ordonanță de modificare a Codului fiscal prin care plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici crește de la 300.000 de lei la 395.000 lei, începând cu 1 septembrie 2025.
Măsura transpune în legislația națională Directiva UE 2020/285, care permite întreprinderilor mici să aplice regimul special de scutire și în alte state membre, cu condiția ca cifra de afaceri la nivel european să nu depășească 100.000 de euro, iar operațiunile realizate într-un stat membru să se încadreze în plafonul de scutire aplicabil acolo.
Astfel, firmele care se încadrează în noul plafon nu vor colecta TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii, dar nu vor putea deduce TVA pentru achiziții.
Potrivit ordonanței, contribuabilii care au depășit în luna august vechiul plafon de 300.000 de lei, dar nu și pe cel nou, de 395.000 de lei, nu vor fi obligați să se înregistreze în scopuri de TVA. În schimb, dacă în august a fost depășit și plafonul majorat, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea până la 10 septembrie și să aplice regimul normal de taxare de la această dată.
Totodată, firmele deja înregistrate în scopuri de TVA, dar care nu au depășit plafonul de scutire în anul anterior și nici plafonul actualizat, pot solicita scoaterea din evidență pentru a reveni la regimul special de scutire.
Ordonanța mai introduce modificări privind locul prestării pentru servicii cu prezență virtuală sau transmise online, acestea urmând a fi impozitate în statul membru de consum, conform reglementărilor europene privind TVA.