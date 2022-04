Prima companie din România care le oferă angajaţilor opţiunea de lucru de acasă pe viaţă: "Suntem concentraţi pe ce livrăm, nu de unde anume livrăm"

OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, înfiinţată în 2015 la Cluj-Napoca, le oferă angajaţilor posibilitatea de a lucra tot timpul de la distanţă. Angajaţii nu vor fi nevoiţi să se întoarcă la birou şi vor putea să îşi desfăşoare activitatea de oriunde din lume.

Companie este prima din România care oferă acest beneficiu tuturor angajaţilor. Compania are, în prezent, 107 colaboratori, 30 dintre aceştia fiind angajaţi în ultimele 3 luni.

Angajaţii îşi poate alege modul în care să îşi desfăşoare activitatea: la birou, hibrid, sau doar de la distanţă (full remote lifetime), având, de asemenea, libertatea de a schimba oricând modul de lucru.

„Am urmărit tendinţele din HR care adresează acest subiect şi am discutat deschis cu programatorii, a căror dorinţă de a nu reveni la birou este corect argumentată de rezultatele bune pe care le-am observat în pandemie. În ultimii doi ani, am realizat că, atâta timp cât proiectele sunt livrate la timp, contează mai puţin locul de unde lucrăm. Suntem concentraţi pe ce livrăm, nu de unde anume livrăm", spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, menţionând că planul este ca, la final de an, echipa companiei să depăşească 200 de angajaţi.

Echipa OVES Enterprise este multiculturală, cu angajaţi care lucrează în România, Austria, Germania, Franţa, SUA, Marea Britanie, Ucraina, Spania, Emiratele Arabe Unite şi Africa de Sud, iar diferenţele de fus orar, deşi, în medie de 1 oră - 2 ore, ajung şi la 8 ore.

„Pandemia a schimbat radical piaţa muncii. În prezent, majoritatea colaboratorilor noştri lucrează de la distanţă. La birou vin aproximativ 5% şi sunt, de obicei, din managementul companiei. Circa 10% lucrează hibrid, iar restul full remote. În ultimul timp, 5 angajaţi români s-au mutat de tot în Spania, 2 în Sudul Franţei şi 2 în SUA", mai spune Mihai Filip. „Oamenii pot veni oricând doresc la birou dacă vor să socializeze, dar majoritatea developerilor noştri sunt seniori, au aproximativ 35 - 40 de ani, au familii, şi preferă să îşi petreacă timpul liber cu familia sau cu prietenii apropriaţi. La birou avem curte cu şezlonguri şi grătar, pentru a asigura un mediu plăcut de întâlnire între colegi şi facem destul de des întâlniri şi mici petreceri cu echipa, la care, de multe ori, participă chiar şi cei care nu sunt din Cluj".