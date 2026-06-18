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Prima parcare de pe Centura București dedicată controlului traficului greu a fost deschisă

Prima parcare de pe Centura București dedicată controlului traficului greu a fost deschisă joi în zona Dragomirești.
Prima parcare de pe Centura București dedicată controlului traficului greu a fost deschisă
Foto: Facebook/Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR
Cosmin Pirv
18 iun. 2026, 10:51, Economic
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Bucureștiul și zona metropolitană concentrează cel mai mare trafic greu din România și cei mai mulți operatori de transport. De aceea, controalele trebuie să fie permanente, eficiente și desfășurate în condiții corespunzătoare, susține Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

„După ani de nepăsare și spații abandonate, într-o singură lună am amenajat această parcare în care colegii de la ISCTR pot cântări vehiculele, verifica documentele șoferilor și legalitatea transporturilor”, adaugă el, spunând că noul spațiu ajută la protejarea drumurilor Capitalei.

În primele minute de funcționare, au fost constatate primele neregului.

Primul șofer verificat circula cu permisul de conducere expirat, iar încărcătura nu era asigurată corespunzător, prelata nefiind trasă.

Acesta a primit o sancțiune conform prevederilor legale.

„Continuăm controalele în această parcare și pregătim noi puncte de verificare în jurul Bucureștiului și în întreaga țară. Nu mai acceptăm ca drumurile publice să fie distruse de cei care aleg să ignore legea”, adaugă secretarul de stat.

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