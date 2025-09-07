Producătorii europeni de oțel cer UE tarife de protecție, după modelul SUA: „altfel nu vom supraviețui”

„Avem nevoie de protecție, altfel nu vom supraviețui ca industrie siderurgică”, a declarat pentru Financial Times Ilse Henne, director executiv la compania germană Thyssenkrupp.

Industria siderurgică europeană avea deja probleme din cauza importurilor ieftine din China și a prețurilor mari la energie, înainte ca președintele american să impună, la începutul acestui an, taxe vamale de 50% pe exporturile de oțel ale UE către SUA. Noile tarife aplicate de Trump altor țări, mai ales Chinei, au stârnit temeri că Europa va fi inundată de oțel ieftin redirecționat de pe piața americană.

Franța și alte zece state membre UE au sugerat un tarif de 50% aplicat peste o anumită cotă, pentru a reduce la jumătate importurile.

Alte industrii europene cheie, precum cea auto, depind de oțelul european de înaltă calitate, a subliniat Henne.

„Vrem să producem mașini în Europa? Da sau nu? Vrem să le producem cu oțel european? Da sau nu? Și dacă asta ne dorim, din multe motive… atunci trebuie să luăm niște decizii”, a adăugat ea.

Sectorul siderurgic european se numără printre industriile grele strategice asupra cărora președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a concentrat în încercarea de a inversa declinul economic mai larg al blocului.

Comisia Europeană promite măsuri de protecție

Comisia a promis că va prezenta luna aceasta o nouă măsură de protecție pentru industrie, dar nu a oferit detalii. În 2019, în timpul primului mandat Trump, au fost introduse tarife de 25% la importurile de oțel, dar regimul a fost ulterior relaxat treptat.

„În mod efectiv, industria siderurgică a UE este cea mai dezavantajată dintre toate industriile europene”, a transmis EUROFER (Asociația Europeană a Oțelului) într-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen.

EUROFER propune un sistem de cote de import fără taxe vamale pentru produsele necesare blocului, dar crede că peste anumite niveluri ar trebui aplicat un tarif prohibitiv.

„Comisia intenționează să adopte până la finalul acestui trimestru o reglementare care să limiteze cantitatea de oțel ce poate fi importată în UE”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Thyssenkrupp și divizia sa de oțel, odinioară un pilon al puterii industriale germane, trec printr-un proces dureros de restructurare. Compania a anunțat planuri de reducere a capacității combinatelor și de diminuare a numărului de angajați cu 11.000.