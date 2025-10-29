Profitul Mercedes-Benz scade drastic din cauza prăbușirii pieței din China și a tarifelor americane

Profitul net al companiei cu sediul în Stuttgart a scăzut cu 30,8%, ajungând la 1,19 miliarde de euro (1,38 miliarde de dolari), depășind așteptările analiștilor de 1,09 miliarde de euro, conform unui sondaj realizat de firma de date financiare FactSet, transmite AFP.

„Rezultatele noastre din trimestrul al treilea sunt în conformitate cu previziunile noastre pentru întregul an”, a declarat Ola Kaellenius, directorul Mercedes-Benz.

În iulie, firma și-a redus perspectivele pentru anul respectiv, după atacul tarifar al președintelui american Donald Trump, și a declarat că se așteaptă ca veniturile pentru 2025 să fie „semnificativ sub” cele 146 de miliarde de euro pe care le-a înregistrat anul trecut.

Exporturile de autoturisme din Uniunea Europeană sunt supuse unui tarif de 15% în temeiul unui acord UE-SUA dezvăluit la sfârșitul lunii iulie, în scădere de la 27,5%, dar mult mai mare decât cele 2,5% în vigoare înainte ca Trump să lanseze războiul comercial în aprilie.

Mercedes-Benz, care are o fabrică în SUA, în Alabama, trebuie să se confrunte și cu taxe americane de 25% asupra importurilor de piese auto care provin din afara Americii de Nord.

Între timp, vânzările în volum pe piața cheie din China au scăzut cu 27% în al treilea trimestru, contribuind la scăderea vânzărilor totale cu 12%.

Țara – și cea mai mare piață auto din lume – a devenit un câmp de luptă pentru producătorii auto germani, pe fondul unui război brutal al prețurilor și al concurenței acerbe din partea jucătorilor locali precum BYD.

Acțiunile Mercedes au crescut cu șase procente odată cu începerea tranzacțiilor de la Frankfurt, unde tranzacțiile au fost în general stagnante.