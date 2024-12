Propunere: lângă fiecare primărie de comună să fie un Birou pentru Fonduri Europene

În urmă cu patru ani preşedintele Iohannis vorbea de 80 miliarde de euro disponibili pentru România în perioada 2021-2026 din fonduri structurale, PNRR şi fonduri pentru agricultură. Ar fi trebuit ca toată România să fie în şantier cu aceşti bani. Însă iată că banii stau la BNR, iar în comunele României oamenii îşi declară dezamăgirea pentru mersul economiei şi pentru cum au acces la resurse pentru a se putea dezvolta. În loc să fie un proces transparent, cu adevărat transformator pentru economie şi societate, distribuirea fondurilor europene s-a transformat într-o afacere de partid, într-o reţea subterană la care dacă nu ai acces, nu ai nici cunoştinţe despre banii disponibili şi nici posibilităţi de finanţare.

Sunt 4.000 de comune în România. De la 1 ianuarie, lângă fiecare primărie de comună sau în interior se înfiinţează un birou pe care scrie mare Fonduri Europene, unde un angajat al Ministerului Finanţelor Europene este disponibil 8 ore pe zi la toate cererile şi întrebările locuitorilor. Bani pentru canalizare şi apă, pentru acces la reţeaua de gaz metan, pentru un atelier de reparaţii de biciclete, pentru un tractor sau o semănătoare - toate informaţiile să fie adunate într-un singur loc, la aceste birouri de fonduri europene. Funcţionarii din Ministerul Fondurilor Europene şi din Agenţiile de Dezvoltare vor pleca din birourile din Bucureşti, Cluj, Timişoara sau Constanţa şi vor fi mutaţi în interes de serviciu direct lângă cei care au nevoie de aceste fonduri europene. Ei vor primi şi însărcinări de a ghida oamenii pentru a accesa fonduri şi vor supraveghea şi procesul de obţinere a fondurilor europene. Vor primi sarcini privind nivelul necesar al absorbţiei de fonduri europene pentru fiecare localitate şi vor fi verificaţi săptămânal de structurile de conducere cu privire la atingerea gradului de absorbţie.

Sunt sute de milioane de euro pentru programe pentru micii fermieri, pentru sere, pentru digitalizare, pentru producţie de hrană, pentru alimentarea cu apă şi pentru acces la energie.

Banii nu pot sta în cuferele Trezoreriei din cauza administraţiei incompetente, fără leadership şi fără dorinţa de a transforma ţara, iar oamenii să ajungă să urască Uniunea Europeană pentru că nu văd un viitor pentru ei şi pentru copiii lor. Dacă nu se va acţiona rapid în următoarele săptămâni, cu măsuri vizibile şi de impact, neîncrederea în cursul european al României se va întinde. Nemulţumirea fierbe în situaţiile de incertitudine şi dacă nu sunt luate măsuri concrete acum tensiunea publică nu va fi domolită. Veniţi cu ceva, puneţi pe masă programe coerente prin care chiar să dovediţi că vă pasă. Nici antreprenorul român să nu se gândească la faptul că gata, am trecut de ce era mai rău. Anulaţi-vă vacanţele de iarnă în Maldive şi la Miami şi veniţi să staţi la masă cu cei care conduc România ca să găsim soluţii de mers mai departe. Ca să aveţi la ce vă întoarce. Nici nu vă daţi seama ce e în ţară, ce organizare paramilitară are lumea semiinterlopă, care simte mirosul puterii. Cei care conduceţi România, cei care aţi învăţat o viaţă să vă faceţi loc în societate, cei care aţi avut viziunea, determinarea şi şansa să aveţi astăzi afaceri de zeci sau sute de milioane de euro, aveţi grijă. Pentru adevăr şi bine trebuie luptat zilnic. Dacă voi citiţi şi cumpăraţi ziarele doar când vedeţi că strada e în tumult, normal că sunteţi rupţi de realitate. Când ziarele s-au prăbuşit în România la tiraje minuscule şi toată lumea are impresia că jurnalismul trebuie să fie gratis pentru că, nu-i aşa, „toată lumea are aceleaşi ştiri“, şi oricum „toţi au devenit jurnalişti în ziua de azi“, să nu vă miraţi că nu are cine să poarte stindardul democraţiei şi al economiei de piaţă. Dacă ⁠ sistemul bancar, care a făcut profituri de miliarde de euro în aceşti ani, profituri record, istorice, se gândeşte că acum e momentul să revadă cheltuielile de susţinere a mass-media profesioniste în 2025, atunci să nu vă aşteptaţi că zidul reconstruit cu atâta efort în aceste zile nu poate fi spart şi şuvoaiele haosului să inunde economia şi societatea. Acţionaţi, că altfel veţi fi/vom fi măturaţi!